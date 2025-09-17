Directores i directors, 'la clau que obri tots els panys' de l'educació
Les directores i directors porten l’escola a coll. Són, parafrasejant a Vicent Andrés Estellés, 'la clau que obri tots els panys' de l’educació. Donem veu a tres d’ells, dos fa més de dos dècades que estan al capdavant dels seus centres i una que s’estrena este curs en el càrrec
Tres directors aborden pel suplement Aula els reptes del nou curs i els desafiaments de la funció directiva. Són Salva Pérez, qui fa 20 anys que està al capdavant de l’IES Cabanyal de València, un dels centres educatius públics més grans del Cap i Casal amb uns 1.500 alumnes i 176 docents; la religiosa Vicenta Rodríguez, directora del Colegio Santa María de València, qui tal volta siga la degana de les directores i directors, ja que porta 29 cursos al davant d’este centre educatiu amb 700 alumnes i 52 docentsque la congregació Hijas del Corazón de María (HCM) té al barri de la Fontsanta; i Thais Arco, una directora novella que este curs pren el timó del CEIP l’Olivera de l’Eliana, una escola d’una línia que acaba de complir dos dècades i que compta amb un claustre format per 18 docents que atenen a 192 alumnes. A més, Salva Pérez, és un referent en la defensa de l’ensenyament públic com a vicepresident de l’Associació de Directors i Directores d’Instituts d’Educació Secundària del País Valencià (AddiesPV), i Vicenta Rodríguez, com a eterna presidenta de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (EscaCV), sempre ha estat una veu reivindicativa en demanda de més recursos per la concertada.
Tots tres coincidixen en què els falten recursos per atendre a la diversitat de l’alumnat. "Els instituts no estem tan preparats com els col·legis per a atendre la diversitat de l’alumnat. És cert que enguany comptem amb un equip de quatre orientadors, però no hem aconseguit que conselleria ens dote amb un PT (psicopedagog terapèutic) escolta que ens fa falta per atendre a un alumne amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) que sense este recurs no podria estar atés en el seu desenvolupament cognitiu idoni, i els corresponents aprenentatges, però ens fan falta més reforços perquè cada vegada tenim més alumnes amb necessitats de suport i reforç, no comptem amb les ferramentes adients per atendre’ls correctament", subratlla Salva Pérez.
"Atendre la diversitat sense recursos"
En la concertada, segons Vicenta Rodríguez, el repte "és atendre la diversitat sense recursos suficients". "En l’admissió ens han arribat escolars amb necessitats educatives, dictàmens, dificultats d’aprenentatge... però sols ens han concedit un especialista d’Audició i Llenguatge (AiL) 14 hores a la setmana, quan la jornada en la concertada són 25 hores, i únicament per Infantil i Primària... Si tenim 18 grups, resulta que l’AiL ni tan sols hi pot dedicar una hora a la setmana a cada classe", lamenta. "Hauríem de tindre un AiL a jornada completa com en la pública, a 25 hores en el nostre cas. Això com a base i, depenent del volum d’alumnat amb NESE, un reforç addicional", recalca a més de demanar que es dote als centres concertats d’orientadors en Infantil i Primària com ja fa en Secundària.
Per Thais Arco, un altre dels grans desafiaments "és la falta de recursos per millorar l’escola, ja que anem molt justos de finançament". Això fa que es bolquen en les convocatòries Erasmus + per aconseguir mobilitats d’escolars i professorat, així com als Projectes d’Innovació Educativa (PIE) de la Conselleria d’Educació, una via per la qual ja han transformat el pati en un espai coeducador i inclusiu i ara faran el mateix amb corredors i altres zones comuns de l’escola.
Falta de conserges
La falta de conserges també angoixa als directors la pública, especialment als instituts. En el cas de l’IES Cabanyal, dels cinc que hauria de tindre només li’n queda un en actiu, arrossegant una baixa per malaltia des de febrer. Esta mancança és un maldecap pels equips directius davant els endarreriments a l’hora de substituir o nomenar este Personal d’Administració i Serveis (PAS) per part de la Conselleria d’Educació, assumint estos les funcions i un horari extra no remunerat. "Pràcticament, tots els instituts públics patim la falta de la dotació del PAS, no és mereixem no tindre el personal que ens pertoca", es queixa Salva Pérez. "El PAS és un pilar molt important pel bon funcionament dels centres, no només perquè és qui controla les entrades i eixides, sinó perquè fa altres tasques clau que permeten al professorat bolcar-se en la docència", diu. Per ell, tal com reclama AddiesPV, "la solució seria que el PAS, en lloc de dependre de Funció Pública, passarà a gestionar-lo Educació amb pressupost i personal suficient".
Pérez, també insistix que cal ampliar els perfils del PAS més enllà dels conserges, administratius i auxiliars de serveis. En este sentit creu necessària la figura del personal educador i d’infermeria escolar. "Ara fa un any, el 9 de setembre de 2024, la direcció general d’Innovació Educativa ens envià una carta en la qual ens anunciava que aviat comptaríem amb un infermer o infermera escolar, però ja no hem sabut res més", conta. Una altra incorporació que considera clau és la del treballador o treballadora social, una figura "cada vegada més fonamental davant la creixent diversitat de l’alumnat i que en altres regions com Múrcia ja tenen", diu.
En este sentit, Thais Arco, destaca que les tasques burocràtiques "fan perdre molt de temps i moltes energies" als equips directius. "Tindre un administratiu, encara que fora compartit amb altre centre, ens ajudaria molt, i també el suport d’una infermera o infermer escolar, la qual cosa donaria molta seguretat a l’alumnat i l’equip docent, ja que cada vegada tenim més escolars amb malalties cròniques i al·lèrgies", apunta.
Els desafiaments de la funció directiva
Pel que fa a la funció directiva, Salva Pérez, admet que "ara per ara no és molt atractiva i requerix molt d’esforç i temps de dedicació fora d’horari que no es reconeix". Prova d’això és que ell mateix i els seus caps d’estudis enguany han hagut de treballar l’última setmana d’agost malgrat ser el seu mes de vacances per acabar de tancar els horaris del professorat. "Jo sempre dic que les direccions som com una espècie de xicle, que ens estiren des de tots els cantons: alumnat, famílies, professorat, Administracions, Inspecció… Són moltes les fletxes que diàriament veus vindre cap a tu i que cal encaminar", explica gràficament. Per això, Pérez destaca "la importància de delegar en els companys, si en un institut l’equip directiu no està unit és un problema". Per això fa seua una reivindicació històrica d’AddiesPV de professionalitzar la funció de la direcció dels centres. "En general, especialment als equips nous que estan entrant als centres els falta preparació", assevera.
Thais Arco, que acaba d’aterrar en la direcció, conta que ha fet el pas "amb il·lusió" i que s’ha atrevit a donar-lo "pels companys, perquè és un claustre molt treballador i molt motivat". "Compartim la visió general de l’educació i les famílies del centre, en general, són apreciatives i col·laboradores i s’estimen l’escola i treballen per ella, com també l’Ampa, que és col·laboradora i respectuosa amb el treball dels mestres", apunta. Per voler ser directora creu que "és fonamental sentir-se arropida pel claustre, sentir que les famílies estan al costat de l’escola i, sobretot, ser una mestra vocacional que creu en l’educació escolar com una part fonamental de la formació de les xiquetes i xiquets com persones que construiran una societat millor".
Com a professora del Màster en Direcció de Centres de la Universitat Catòlica de València (UCV), Vicenta Rodríguez explica al seu alumnat que el principal repte de les directores i directors és "ser capaços de mantindre en el claustre la capacitat de sorprendre’s cada dia davant les coses bones de l’educació".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil tras dos semanas de huida
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad