Els centres poden inscriure’s a la carrera solidària contra la leucèmia
La Fundació Unoentrecienmil promou ‘La Vuelta al Cole’, una cursa simbòlica en la qual recapta fons per a augmentar la investigació d’este càncer, que cada any se diagnostica a 350 infants en Espanya
Aula
La Fundació Unoentrecienmil té obert el termini d’inscripció per a l’11a edició de ‘La Vuelta al Cole’, la coneguda carrera contra la leucèmia infantil, que cada any mobilitza a milers de col·legis de tota Espanya amb un objectiu: recaptar fons per a la investigació que acabe amb la malaltia. Enguany, ‘La Vuelta al Cole’ se celebrarà el 17 d’octubre i és el major moviment escolar de sensibilització contra la leucèmia infantil a Espanya.
Al llarg de l’últim curs es van apuntar 1.459 col·legis, 234 de la Comunitat Valenciana, amb els quals van córrer 537.344 participants entre xiquets, xiquetes, familiars i professorat, recaptant 1.030.131 euros. Amb esta aportació, la fundació ha sumat milers de minuts a la investigació de la leucèmia infantil, ajudant a crear nous tractaments.
Cada edició, Unoentrecienmil ha anat sumant més col·legis, fins a aconseguir, en estos onze anys, arribar a quasi 7.000 centres i més de 2,6 milions d’escolars, recaptant un total de més de 4,5 milions d’euros. Per al curs 2025-26, ja s’han apuntat 87.380 xiquets i xiquetes de 198 centres.
Córrer junts pels qui més ho necessiten
Elena Huarte, directora de Unoentrecienmil, recorda que, a Espanya, «350 xiquets són diagnosticats cada any amb leucèmia». «Tot i que molts aconseguixen superar-la, encara hi ha un 20 % que no; i, entre els que sobreviuen, el 70 % patix seqüeles», afegix. «Darrere de cada número hi ha una història, una família, una lluita. Per ells, en la Fundació Unoentrecienmil ens menegem amb un propòsit clar: trobar tractaments que no sols curen més, sinó que curen millor.
Cada any amb ‘La Vuelta al Cole’ unim a milers d’infants, docents i famílies en una carrera simbòlica que impulsa la investigació i plena d’esperança el camí cap a la cura. Perquè cada pas compta. Perquè cada xiquet mereix un futur», reflexiona Huarte.
Per a inscriure’s, els centres educatius han d’emplenar un formulari al web (www.lavueltaalcole.com). Posteriorment, des de la Fundació Unoentrecienmil s’encarregaran d’enviar les instruccions i materials perquè cada centre, amb la col·laboració de professorat, famílies i el departament d’Educació Física puga organitzar i preparar la seua carrera:, triant la seua pròpia data, horari, trajecte i distància segons les seues possibilitats i característiques.
Els corredors aconseguiran el seu dorsal a través de donacions de la quantitat que desitgen aportar. A banda de la pràctica educativa, la iniciativa té una dimensió didàctica per a sensibilitzar i educar a l’aula, a través d’una guia didàctica adaptada a cada cicle, amb continguts rellevants i de valor per a conscienciar-los sobre la malaltia.
L’activitat va nàixer en 2015 gràcies a Sonia, mare de Miguel, un xiquet amb leucèmia, que va proposar organitzar una carrera solidària en el seu col·legi. Unoentrecienmil va fer realitat eixa iniciativa i més de 500 persones es van unir aquell 27 de setembre. Des d’aleshores, la carrera ha crescut fins a convertir-se en una jornada de sensibilització, esperança i homenatge per tota Espanya, gràcies al treball i participació de miles de persones.
