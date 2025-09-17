Parlem de... Gemma Pasqual
Una veu propera i compromesa amb els joves
Fundació Bromera
Gemma Pasqual i Escrivà (Almoines, 1967) és una escriptora valenciana que ha dedicat la seua trajectòria a la literatura juvenil i infantil en valencià, amb obres reconegudes tant pel públic com per la crítica. La seua narrativa destaca per la proximitat dels personatges i la frescor de la història, que atrapa el lector des de la primera pàgina. Novel·les com Ningú no és perfecte, Et recorde, Amanda o Marina mostren la capacitat de Pascual per abordar temes propers als joves, combinant emoció, ritme i reflexió, creant històries que parlen de la identitat, l’amistat, la memòria i la responsabilitat social.
Malgrat iniciar la seua carrera professional com a analista de sistemes, Pascual va decidir dedicar-se a la literatura, transformant la seua creativitat en narracions pensades especialment per al públic juvenil. La seua implicació amb el món cultural és extensa: membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, ha ocupat càrrecs en la Institució de les Lletres Catalanes i en Acció Cultural del País Valencià, és membre del PEN Català i patrona de diverses fundacions. La seua trajectòria reflecteix un compromís ferm amb la difusió de la lectura i la cultura valenciana.
Pasqual també destaca com a conferenciant i formadora. Ha participat en universitats nacionals i internacionals i ha col·laborat en cursos de formació docent sobre animació lectora i desenvolupament de la creativitat a través de l’escriptura.
La qualitat i la diversitat de la seua obra, juntament amb la seua implicació educativa i cultural, fan de Gemma Pasqual una autora imprescindible per a la literatura juvenil valenciana. La seua trajectòria és un exemple del valor de la literatura com a eina per aprendre, emocionar-se i establir vincles amb el món i amb els altres.
