Rècord de nius de tortuga a les platges valencianes
Les 14 postes de ‘Caretta caretta’ d’este estiu consoliden al litoral de la Comunitat Valenciana com a zona de nidificació en el Mediterrani occidental
Aula
La costa valenciana ha viscut un estiu sense precedents en matèria de conservació marina. S’han registrat 14 nius de tortuga babaua (‘Caretta caretta’) al llarg del litoral, des de Castelló fins a Alacant. La xifra suposa un rècord que confirma la tendència que el Mediterrani occidental s’ha convertit en un escenari cada vegada més habitual per a la reproducció d’esta espècie vulnerable.
El repartiment de les postes reflectix com les tortugues han colonitzat la costa valenciana. A la província de Castelló es van localitzar un niu a Almassora, dos a Nules, un en Alcossebre i un altre a Peníscola. En la de València es van detectar dos nius, al Puig i a Piles. Finalment, la província d’Alacant va concentrar la major part de les troballes, amb quatre nius a Dénia, un a Elx, un a Benidorm i un altre al Campello.
Fa a penes una dècada, la presència de tortugues babaues niuant en platges valencianes era un fenomen anecdòtic i quasi excepcional. Hui, no obstant això, es repetix cada estiu amb major freqüència i assenyala un canvi en els hàbits reproductius de l’espècie. Les causes, tal com estan investigant els científics, estan lligades a l’impacte del canvi climàtic, que ha modificat les zones de nidificació en favor de la part occidental.
Aquest gir suposa una notícia esperançadora, però també un desafiament en la gestió i conservació. Cada niu detectat activa el protocol de la Xarxa de Varaments en el qual participen la Conselleria de Medi Ambient, La Universitat de València (UV) i la Fundació Oceanogràfic.
Crida a la col·laboració ciutadana
En molts dels casos, són els banyistes o veïns els qui descobreixen les petjades o a la pròpia tortuga en el moment de laposta. Gràcies a la seua ràpida reacció i a la trucada al 112, s’activa a l’equip de rescat. A partir d’ací, interve personal especialitzat de la Fundació Oceanogràfic i la UV, que assegura la protecció dels nius i vigilen el procés d’eclosió, com el cas de l’associació Xaloc. Aquest treball en xarxa ha permés que centenars de nounats nascuts aquest estiu iniciaren el seu viatge cap a la mar.
A més, tal com marca el protocol, part dels ous -o cries de tortuga si els ous ja han fet eclosió- es traslladen a l’Oceanogràfic de València per a formar part del programa ‘Head Starting’ de la seua Fundació. Esta iniciativa consistix a mantindre a les tortugues nounades en un entorn segur el seu primer any de vida. Durant este temps, reben alimentació i cures veterinàries, la qual cosa els permet aconseguir una grandària major i una millor condició física abans de la solta en la mar. L’objectiu és augmentar les seues possibilitats de supervivència en el medi natural on la mortalitat primerenca és molt elevada. De fet, en condicions normals només una de cada mil tortugues aconseguixarribar a l’edat adulta.
La multiplicació de nius en les platges valencianesés també una crida a la responsabilitat. La conservació de la tortuga ‘caretta’ depén de la implicació de tota la societat. Respectar els espais naturals, reduir la contaminació i alertar de qualsevol troballa són accions a l’abast de tots que contribueixen a protegir l’espècie.
Institucions com la Fundació Oceanogràfic subratllen que l’èxit aconseguit este estiu és fruit del treball conjunt de científics, Administracions públiques i ciutadans. La vigilància de les platges, la investigació aplicada i els programes de rescat i cria són eines fonamentals per a garantir la continuïtat i supervivència de la tortuga babaua.
