Toni Solano: «La visió apocalíptica de l’escola no és certa»
Toni Solano, director de l’IES Bovalar de Castelló de la Plana, un institut públic catalogat d’especial dificultat, i autor de l’assaig ‘Aula o jaula’, reflexiona sobre els reptes d’un sistema que aspira a combinar qualitat i inclusió malgrat la falta de recursos
Gabriela Barreiro
Hi ha alguna cosa en comú entre una aula i una gàbia? A simple vista, podria no semblar-ho. Així i tot, la rutina d’horaris, els pupitres alineats i el timbre que organitza cada moment poden generar la impressió d’un espai rígid, poc flexible. No és estrany que alguns adolescents ho visquen com una obligació que a vegades costa connectar amb els seus interessos.
Però quedar-se només amb eixa imatge seria perdre de vista l’essencial. L’aula també és un espai d’oportunitats: allí es descobreixen interessos, s’enforteixen amistats i s’aprenen maneres de conviure que van més enllà dels continguts.
Per a molts xics i xiques, a més, és un refugi segur: un entorn estable amb adults que acompanyen i normes que protegeixen, capaç d’oferir calor i horitzó quan fora apunten dificultats. L’educació —amb els seus límits i els seus encerts— continua sent un pilar per a créixer com a persones.
Toni Solano desmunta tòpics sobre la suposada «decadència» de l’educació, analitza els desafiaments quotidians de docents i alumnat i defensa amb fermesa una idea que travessa tot el seu treball: a l’escola no sobra ningú.
El seu assaig ofereix una visió panoràmica del sistema educatiu...
L’assaig divulga com funciona el sistema,sobretot en Secundària i a l’escola pública, amb els seus encerts, problemes i límits. Vull explicar per què, a vegades, l’escola es percep com una «presó»: quins elements la tornen rígida i poc flexible; desmuntar eixa visió apocalíptica i assenyalar què millorar perquè responga millor al que la societat li demana. També recordar que moltes vegades s’espera que l’escola solucione els problemes del món: desigualtats, violència, falta de civisme… I això no és realista. Tenim sis hores de classe al dia i uns condicionants molt clars, tant legals com organitzatius. El que sí que podem fer és millorar metodologies, obrir espais i tractar de respondre millor a la diversitat.
Parla de l’escola com a ‘gàbia’. Què vol dir amb eixa metàfora?
La gàbia representa la rigidesa del sistema: horaris carceraris, currículums trossejats en assignatures, mètodes antiquats basats en deures i correccions que avorreixen tant als qui ja saben com als qui no aconsegueixen seguir el ritme. L’alumnat se sent atrapat, sense veu ni motivació. Però l’escola també pot ser refugi: hi ha alumnat que troba dins protecció i un marc segur enfront de contextos familiars o socials molt durs.
Són les aules tan ‘terrorífiques’?
No, el que ocorre és que des de fa dos o tres anys hi ha una visió apocalíptica del col·legi que no es correspon amb la realitat. L’escolarització s’ha generalitzat, cada vegada titula més alumnat en ESO i Batxillerat i això porta més diversitat: fa les aules més complexes, però també més justes.
Dirigix un centre catalogat d’especial dificultat, quins són els majors reptes quotidians que enfronta?
Treballar amb grups molt heterogenis, amb alumnat que arrossega dificultats d’aprenentatge, trastorns o contextos familiars molt durs. Els recursos són insuficients: un professor de suport dues hores a la setmana no basta per a atendre a qui ho necessita. Això genera sobrecàrrega en els docents i frustració en els estudiants. A més, els centres solen estar massificats, dissenyats per a 600 alumnes i albergant a 800 o més. Tot això complica el dia a dia.
Molts diuen que l’educació d’abans era millor. Ho compartix?
És un mite. Abans només accedien uns pocs al Batxillerat o a la universitat; hui sis de cada deu poden fer-ho. La diversitat actual és un signe d’avanç social, no de retrocés. El que sí que és cert és que eixa diversitat exigeix nous mètodes i més recursos, i ací és on no s’està responent bé.
Creu que els docents compten amb la formació i els recursos necessaris?
Formació hi ha, però no sempre es tradueix en pràctica. Molts docents continuen resistint-se a adaptar els seus mètodes. Fer classe als bons ho pot fer qualsevol; on es demostra un bon docent és amb els casos més difícils. I sobretot falten recursos: personal de suport, espais per a mesures educatives en lloc de sancionadores, materials adequats. Els professors es cremen no perquè no siguen professionals, sinó perquè estan desbordats.
Aboga per reduir les ràtios d’alumnes. Quin impacte tindria eixa mesura?
Seria fonamental. Una classe de 30 alumnes amb 4 o 5 amb necessitats específiques és immanejable. Amb menys alumnat per aula, l’atenció seria més personalitzada, hi hauria menys conflictes i els aprenentatges serien més sòlids.
Quines altres mesures creu que fan falta per respondre millor a la diversitat?
Més recursos humans i materials, espais millor pensats i currículums més flexibles. En el metodològic, abandonar pràctiques ineficaces com la repetició de curs tal qual està plantejada i apostar per un aprenentatge competencial real. I, sobretot, la convicció que ningú sobra a l’escola.
Quin paper juguen les famílies?
Són fonamentals. Em preocupa el discurs tecnocràtic que vol apartar a les famílies dels instituts. L’escola no sols transmet continguts, també educa en valors, convivència, salut i respecte a la diversitat. Això requereix una aliança clara amb les famílies. A més, cada vegada hi ha famílies més conscients dels seus drets i que reclamen adaptacions quan els seus fills ho necessiten. Si no hi ha transparència i comunicació, el treball de l’aula es desfà a casa.
