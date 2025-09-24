CaixaBank Dualiza ja aporta prop de mig milió d’euros a l’impuls de l’FP
El termini per optar a les ajudes a projectes de col·laboració entre centres educatius i empreses estarà obert del 30 de setembre fins al 14 d’octubre
Levante-EMV
CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa llancen la IX Convocatòria d’Ajudes Dualiza, que enguany incrementa la seua dotació fins als 460.000 euros, destinats a donar suport a projectes de Formació Professional (FP) desenvolupats conjuntament per centres educatius i entitats col·laboradores. L’objectiu és fomentar la formació en alternança, reforçant la connexió entre l’entorn educatiu i el teixit empresarial, i millorant l’ocupabilitat de l’alumnat a través d’experiències pràctiques i col·laboratives. La convocatòria estarà oberta entre el 30 de setembre i el 14 d’octubre, i els projectes seleccionats es donaran a conéixer al desembre. Les ajudes podran sol·licitar-se a través d’internet .
Millores
Esta nova edició introduïx millores com una nova categorització de projectes, que distingix entre iniciatives locals (fins a 10.000 €) i projectes en xarxa entre autonomies (fins a 25.000 €). Altre canvi és la introducció d’una matriu d’avaluació simplificada, centrada en la innovació, la col·laboració efectiva, la transferència de resultats i l’impacte en l’entorn. A més, també destaca la incorporació d’una formació addicional i gratuïta perquè els responsables dels projectes puguen difondre les seues iniciatives. Igualment, s’han redefinit els objectius estratègics, que ara inclouen l’impuls a la innovació educativa, la sostenibilitat, l’actualització del professorat i la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Des de la seua creació, les ajudes Dualiza han recolzat més de 250 projectes en tota Espanya, beneficiant a milers d’estudiants en àrees com a informàtica, mecatrònica, química, comerç o vitivinicultura. Estos projectes han contribuït a acostar l’FP a sectors estratègics, generant sinergies entre centres educatius i empreses que es traduïxen en una formació més especialitzada i adaptada a les necessitats reals del mercat laboral.
Reptes de futur
La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, diu que "esta convocatòria és una eina clau per a acostar els centres educatius a les empreses i dotar al professorat de recursos que milloren la formació de l’alumnat en un context en el qual l’FP cobrarà cada vegada més pes, a causa de la demanda de nous treballadors i a l’actualització de competències de molts dels quals ja es troben en el mercat". Per part seua, el president de FPEmpresa, Luis García Domínguez, afig que "la col·laboració entre centres i empreses és essencial per a definir una FP de qualitat i adaptada als reptes del futur".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda