El Consell Escolar llança un premi de bones pràctiques educatives

Els centres poden presentar fins al pròxim 8 d’octubre les seues propostes de manera telemàtica

Logo dels premis del Consell Escolar valencià / Levante-EMV

AULA

València

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) ha obert del termini de presentació de projectes per a participar en la primera edició dels Premis CECV, una proposta l’objectiu de la qual és visibilitzar les bones pràctiques educatives desenrotllades en els centres escolars valencians i reconéixer els que les promouen a través de la seua trajectòria, accions o servicis rellevants.

D’esta manera, subratlla el president del CECV, Salvador Oliver, "es pretén fomentar la participació de la comunitat educativa i realçar les experiències que contribuïxen a millorar la qualitat de l’educació". En este sentit, la convocatòria està dirigida a tots els nivells educatius no universitaris i preveu diferents categories, que estan detallades en les bases publicades pel CECV en la seua a web.

El president del CECV, Salvador Oliver. / CECV

Educació de qualitat

El CECV convida tots els centres i consells escolars municipals a participar en esta iniciativa que reforça el compromís amb una educació de qualitat, equitativa i participativa. Els projectes seleccionats seran reconeguts públicament en un acte institucional que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de desembre de 2025 a Alacant, València i Castelló de Plana respectivament.

Els centres poden presentar fins al pròxim 8 d’octubre les seues propostes de manera telemàtica. Es valorarà el caràcter innovador, inclusiu, participatiu i transformador en l’àmbit escolar.

