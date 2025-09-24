El Consell Escolar llança un premi de bones pràctiques educatives
Els centres poden presentar fins al pròxim 8 d’octubre les seues propostes de manera telemàtica
AULA
El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) ha obert del termini de presentació de projectes per a participar en la primera edició dels Premis CECV, una proposta l’objectiu de la qual és visibilitzar les bones pràctiques educatives desenrotllades en els centres escolars valencians i reconéixer els que les promouen a través de la seua trajectòria, accions o servicis rellevants.
D’esta manera, subratlla el president del CECV, Salvador Oliver, "es pretén fomentar la participació de la comunitat educativa i realçar les experiències que contribuïxen a millorar la qualitat de l’educació". En este sentit, la convocatòria està dirigida a tots els nivells educatius no universitaris i preveu diferents categories, que estan detallades en les bases publicades pel CECV en la seua a web.
Educació de qualitat
El CECV convida tots els centres i consells escolars municipals a participar en esta iniciativa que reforça el compromís amb una educació de qualitat, equitativa i participativa. Els projectes seleccionats seran reconeguts públicament en un acte institucional que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de desembre de 2025 a Alacant, València i Castelló de Plana respectivament.
Els centres poden presentar fins al pròxim 8 d’octubre les seues propostes de manera telemàtica. Es valorarà el caràcter innovador, inclusiu, participatiu i transformador en l’àmbit escolar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda