La Filmoteca Valenciana, un recurs de cine per escoles i instituts
Programa junt amb la Mostra de València un taller inclusiu amb curtmetratges adaptats a persones amb diferents capacitats sensorials
AULA
La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ha presentat la programació didàctica de cine de la Filmoteca Valenciana per al curs escolar 2025-2026, que està dirigida a tots els nivells del sistema educatiu. El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Luis Gosálbez, ha assenyalat que l’objectiu és "aproximar a l’alumnat la història, el llenguatge i les tècniques cinematogràfiques. Estes sessions tenen també el propòsit de donar a conéixer entre els escolars les activitats de la Filmoteca i el seu paper en la recuperació i promoció de l’audiovisual valencià".
"Educació audiovisual de l'alumnat"
Gosálbez també ha indicat que des de l’IVC es vol contribuir "a l’educació audiovisual de l’alumnat, però a més aspirem a crear nous públics que garantisquen la pervivència del cine com a espectacle col·lectiu. Així mateix, donar a conéixer el cine valencià actual entre els més joves amb la projecció de pel·lícules recents".
Les sessions didàctiques se celebren en la sala Luis García Berlanga i la sala 7 de la Filmoteca, les dos en l’edifici Rialto. La programació està conformada per projeccions, debats i tallers.
Com participar-hi?
La programació completa es pot consultar en la web de l’IVC, dins de l’apartat de didàctica. Les inscripcions per participar-hi han de fer-se per part del professorat via correu electrònic (didactica_audiovisual@ivc.gva.es). El telèfon de contacte és 962 753 492 i el WhatsApp 660 123 438. L’horari d’atenció és des de les 9.30 fins a les 14.30 hores.
Dins de les novetats d’este curs, destaca la col·laboració amb la Mostra de València, amb el taller ‘Des d’una altra mirada’, una proposta de cine inclusiu que convida els i les estudiants a viure l’experiència fílmica des de perspectives diferents, a través de la projecció de quatre curtmetratges adaptats per a persones amb diferents capacitats sensorials. És una activitat gratuïta, dirigida a alumnes d’ESO, FP i Batxillerat, amb la qual s’inicia la programació per l’actual curs.
Difusió del cine valencià,
Altres propostes interessants són les activitats de difusió del cine valencià, amb títols actuals com ‘L’àvia i el foraster’, de Sergi Miralles, així com la col·laboració amb la Universitat de València, amb el projecte ‘Joventut, gènere i entorn rural’, dins del qual es projectaran les pel·lícules ‘L’aigua’, d’Elena López Riera i ‘La innocència’, de Lucía Alemany. Totes estes activitats són gratuïtes i estan dirigides a estudiants d’ESO, Batxillerat i FP.
L’IVC continua insistint en la importància de la preservació del patrimoni audiovisual, així com en l’aprenentatge del llenguatge audiovisual, mitjançant les activitats ‘Què és una filmoteca?’, ‘Orígens del cine’, ‘Pensar el pla’, ‘Mons imaginaris. L’escenografia com a art cinematogràfic’ i ‘L’expressió cinematogràfica en el cine’.
Taller ‘Del manga a l’anime’
També oferix propostes per a Infantil i Primària, amb sessions dedicades a l’animació: ‘Contes d’ombres’, ‘Caçarem un os’ i ‘Frida’, juntament amb pel·lícules protagonitzades per xiquets, com ‘La última película’, dirigida per l’hindú Pan Nalin, en la qual es narra una història sobre l’amor al cine des d’edats molt primerenques. També es mantenen les sessions dedicades a donar a conéixer les primeres pel·lícules de la història amb les activitats ‘Mags del cine’ i ‘Còmics del cine mut’.
Al marge de les projeccions en la Sala Berlanga, també s’inclouen tallers en la Sala 7 del Rialto com ‘Històries que giren’, una aproximació a la prehistòria del cine i els joguets òptics, precursors de la invenció del cinematògraf; ‘Del manga a l’anime’, en el qual es farà un treball de debat i creació en relació a les adaptacions més conegudes de la literatura manga en l’entorn audiovisual de l’anime, i ‘Drets animats’, un taller cooperatiu en el qual es realitzarà una obra audiovisual en ‘stop-motion’, amb la direcció del valencià, Emilio Martí.
A més, destaca la presència de la directora valenciana Laura García Andreu, candidata als Goya en 2025, que impartirà la sessió ‘Què és un documental?’; una activitat dedicada a la relació de la literatura de Blasco Ibáñez amb el cine, i la projecció de dos clàssics: ‘Plácido’, de Berlanga i ‘Tiempos Modernos’, de Chaplin.
