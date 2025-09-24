Inclusió a classe, l'eterna assignatura pendent
Cermi reclama, un curs més, «una transformació integral del sistema educatiu». La plataforma proposa una fulla de ruta a 10 anys, ja que els problemes «són tan profunds, que la solució no pot ser un conjunt de mesures aïllades»
Amb l’inici del nou curs escolar, tornen a estar damunt de la taula les reivindicacions del Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) sobre matèria inclusiva. Un nou mes de setembre, la plataforma recorda que la igualtat i l’educació inclusiva continuen sent l’eterna assignatura pendent al sistema educatiu espanyol. Asseguren que en el recentment estrenat 2025-26 «torna a mostrar-se el fracàs del sistema educatiu espanyol en termes d’inclusió de les persones amb discapacitat».
Cermi considera que, a Espanya, «s’està molt lluny d’acomplir els manaments de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat». Hi ha, entre altres qüestions que destaquen, «una falta de mitjans humans i materials, mancança o inexistència de suports individualitzats, deficient formació del professorat en atenció a la diversitat, carències en matèria d’accessibilitat als entorns, inclosos els lectius, problemes curriculars i de metodologia, restriccions injustificades per a determinades discapacitats en les ajudes i beques d’estudi, i casos d’assetjament escolar».
En l’àmbit autonòmic, Cermi-CV ha presentat recentment a la Conselleria d’Educació l’esborrany de proposta del seu ‘Plan Estratègic d’Educació Inclusiva de la Comunitat Valenciana’, una fulla de ruta per a «transformar el sistema educatiu» valencià en un termini de 10 anys i, així, «garantir el dret a una educació plenament inclusiva».
Recorden, entre altres qüestions, que s’han de respectar l’article 24 de la convenció de l’ONU, a més del 49 de la Constitució Espanyola. L’objectiu de Cermi és construir «un sistema educatiu on la inclusió no siga un afegit o un programa específic, sinó el disseny per defecte de tot el model».
Luis Vañó, president de Cermi- CV explica a Aula que «el principal repte que enfronta l’alumnat amb discapacitat en la seua ‘tornada al col·le’ no és la seua capacitat per a aprendre, sinó l’existència d’un sistema educatiu que imposa barreres i perpetua l’exclusió en lloc de garantir el seu dret a una educació inclusiva de qualitat en igualtat d’oportunitats».
Per a Vañó, «el desafiament és monumental», ja que considera que hi ha «un model educatiu obsolet» amb un «sistema d’escolarització segregador», a més d’una «discriminació estructural» entre centres ordinaris i d’Educació Especial; un currículum «rígid i exigent» i de «falta de recursos personalitzats dins de l’aula ordinària»,tot en una «cultura escolar no inclusiva».
Segons el president de Cermi en la C. Valenciana, és necessari superar la visió d’un model «rehabilitador» i apostar per un punt de vista més «social» en l’educació, que entén que la discapacitat «sorgix de la interacció de l’alumne amb un entorn que no és accessible» i que el problema no està en l’estudiant «sinó en les barreres presents en les cultures, les polítiques i les pràctiques del sistema educatiu».
També aposten per l’escolarització en centres ordinaris, ja que «és un dret a la no segregació» i entenen que eixe hauria de ser el «punt de partida» per als estudiants amb discapacitat. Per això, reclamen «una dotació de recursos suficients, equitativa i sostenible» a les aules ordinàries, on consideren que ara són «escassos»; i, així, superar un enfocament «assistencial i segregador». En este punt, destaca que cal «un canvi de mentalitat en tota la comunitat educativa» i que este alumnat tinga «entorns segurs, protectors i de benestar».
Cermi planteja un pla «a 10 anys», conscients que els problemes «són tan profunds, que la solució no pot ser un conjunt de mesures aïllades», sinó «una transformació integral del sistema educatiu». «El document no és una declaració de principis, sinó una ferramenta de transformació social» que necessita temps «per a desmantellar les barreres que perpetuen l’exclusió i construir, de forma planificada i garantista, un sistema educatiu que siga, vertaderament, per a tots i totes», incidix.
Més abandó escolar primerenc
Estes «barreres estructurals, culturals i pedagògiques» que denuncia Cermi provoquen que molts d’estos alumnes acaben en un abandó escolar primerenc. Així ho confirma un recent diagnòstic que ha fet públic la Fundación ONCE, que mostra que en estos casos és de fins al 25,1 % en estudis reglats, el que suposa sis punts més que entre el jovent sense discapacitat.
Entre les causes més apuntades, segons la fundació: baix rendiment acadèmic (24,7 %), malestar al centre educatiu (19,5 %), assetjament escolar (10,4 %) o problemes de salut (10,4 %). També destaquen que les xiques amb discapacitat reconeixen més nivells de desmotivació i violència escolar, i els xics més dificultats d’integració. L’exclusió és, segons indiquen, «progressiva» en tota l’etapa acadèmica..
L’estudi de la Fundación ONCE també coincidix en què el model educatiu «encara es basa en estructures i metodologies poc flexibles, que no recullen adequadament la diversitat de ritmes, estils d’aprenentatges i necessitats de suport». Per això, demanen: polítiques d’inclusió educativa, més reforços pedagògics i humans, millora de la transició educativa i d’accés al mercat laboral i respostes a la diversitat de perfils i necessitats. També eines amb les quals el professorat puga flexibilitzar o adaptar els currículums, una col·laboració més estreta amb les famílies i més sensibilització social.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda