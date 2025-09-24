L’Oceanogràfic aborda el poder de l’oceà contra la crisi climàtica
El 2 d’octubre se reanuda el cicle «La Marea del Canvi» amb una xarrada en què l’especialista Marta Coll explicarà de quina manera la ciència pot aportar aprenentatges a la gestió ambiental i a les polítiques contra el canvi climàtic
Levante-EMV
La Fundació Oceanogràfic reprén el pròxim 2 d’octubre el cicle de conferències ‘La Marea del Canvi. Aliances pel clima’, el programa de divulgació que busca apropar la ciència a la ciutadania i fomentar la reflexió sobre els reptes mediambientals.
La primera sessió després de l’aturada estival tindrà serà a l’Oceanogràfic a les 19.00 hores, amb accés gratuït i prèvia inscripció en la web de la fundació, i comptarà amb la intervenció de la investigadora Marta Coll, especialista en ecologia marina en l’Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC) de Barcelona.
La ponència titulada ‘Solucions basades en la naturalesa: quan la ciència s’inspira en l’oceà’ abordarà com els ecosistemes marins oferixen models i estratègies per a afrontar problemes derivats del canvi climàtic. La trobada forma part d’un programa que, des de la seua creació, s’ha consolidat com una plataforma de diàleg científic i social entorn de la naturalesa.
La conferència de Coll s’emmarca en el concepte de ‘solucions basades en la naturalesa’, una aproximació que s’inspira en els processos i dinàmiques dels ecosistemes per a respondre a desafiaments ambientals i socials. L’objectiu de la sessió serà explicar de quina manera la ciència pot traslladar eixos aprenentatges a la gestió ambiental i a les polítiques de mitigació del canvi climàtic. Per als assistents serà una oportunitat de comprendre la relació entre investigació bàsica, la conservació marina i el benestar humà.
Marta Coll és doctora en Biologia i desenvolupa la seua tasca en el ICM-CSIC, centre de referència internacional en l’estudi del medi marí. El seu treball se centra en l’estudi dels serveis i dinàmiques dels ecosistemes marins mitjançant l’ús de models ecològics, que permeten estimar els nostres impactes en el mitjà i orientar sobre la seua correcta gestió. Ha participat en nombrosos projectes europeus i col·labora amb iniciatives d’avaluació de la salut de les mars, aportant una visió integradora entre ciència aplicada i gestió de recursos.
La seua participació en La Marea del Canvi reforça la vocació del cicle de donar veu a especialistes que, des de la investigació, ofereixen perspectives útils per a la presa de decisions ambientals i per al debat ciutadà sobre el nostre poder de canvi.
Un cicle compromés
Impulsat per la Fundació Oceanogràfic, el cicle ‘La Marea del Canvi. Aliances pel clima’ s’alinea amb el compromís d’acostar la ciència a la societat, inspirant-se en la Dècada dels Oceans proclamada per Nacions Unides (2020-2030). El programa proposa un espai de reflexió on experts i ciutadania dialoguen sobre solucions enfront dels desafiaments ambientals actuals.
En edicions anteriors, el cicle ha abordat qüestions com la conservació d’espècies en perill, la restauració d’hàbitats marins, l’educació ambiental com a eina transformadora o el paper dels ecosistemes enfront de fenòmens climàtics extrems. Estes sessions reunixen científics, docents, estudiants i públic general, consolidant-se com una referència en divulgació ambiental en la Comunitat Valenciana.
El valor del programa residix en la seua capacitat de bastir ponts entre investigació i ciutadania, promovent una cultura de corresponsabilitat enfront de temes ambientals com la conservació de la biodiversitat o la crisi climàtic.
En un temps en què els oceans se situen en el centre de l’agenda climàtica internacional, el cicle promogut per la Fundació Oceanogràfic reforça la idea que la divulgació científica és també una eina clau per a la conservació del Planeta.
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda