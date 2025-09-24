Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Més de 1.300 centres públics participen en Biblioinnova’t

L’objectiu del projecte de la conselleria és fomentar la renovació i l’adequació de les biblioteques d’escoles i instituts valencians

Biblioteca infantil adaptada als més menuts.

Biblioteca infantil adaptada als més menuts. / Levante-EMV

Levante-EMV

València

Un total de 1.341 centres educatius públics de la Comunitat Valenciana participaran este 2025-26 en Biblioinnova’t, el projecte d’innovació de biblioteques escolars que impulsa la Conselleria d’Educació. Del total, 646 són centres de la província de València; 499, de la d’Alacant, i 196, de la de Castelló.

L’objectiu del projecte, dirigit a centres docents públics no universitaris és la renovació i l’adequació de les biblioteques escolars per a convertir-les en espais innovadors, multifuncionals i oberts a la comunitat educativa, que contribuïsquen a promoure l’execució de pràctiques i activitats de foment de la lectura i dinamització de les biblioteques dels centres educatius.

Per a fer-ho, la conselleria ha incrementat el pressupost de la convocatòria actual un 10 % respecte a l’anterior, per a situar-lo en 2,2 milions d’euros. A més, una de les novetats principals d’enguany ha sigut la major autonomia atorgada als centres en la gestió d’estes ajudes econòmiques.

En este sentit, Educació afirma que s’ha reduït el percentatge mínim que els centres han de destinar a actuacions de transformació de la biblioteca, que passa del 30 % al 15 %, mentres que es manté la inversió mínima d’un 10 % per a adquirir fons bibliogràfics i un altre 10 % per a activitats de foment lector i dinamització.

sta novetat s’ha implementat després d’escoltar les aportacions realitzades pels centresdurant la celebració de les I Jornades Biblioinnova’t, «Creant xarxes d’aprenentatge», que van tindre lloc en les tres províncies, tal com assenyala la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig.

Cal destacar també l’avançament de la publicació de la resolució respecte a convocatòries anteriors, la qual cosa permetrà als centres planificar amb més antelació el projecte i disposar dels recursos econòmics en un termini més adequat per a poder desenrotllar-lo.

Dinamització i col·laboració

El projecte Biblioinnova’t fomenta, a més, la dinamització de les biblioteques escolars a través d’activitats de lectura, la modernització dels servicis de préstec de fons bibliogràfics a través de la xarxa en línia Biblioedu i la coordinació amb biblioteques públiques i altres espais culturals de l’entorn.

Un any més, el portal web del projecte Biblioinnova’t continua sent un espai de referència per a la difusió de bones pràctiques i recursos que donen suport al professorat en la gestió de les seues biblioteques escolars.

