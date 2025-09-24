Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlem de... Marc Granell

Una veu estimada i respectada de la poesia

Marc Granell.

Marc Granell. / JM López

Fundació Bromera

València

Nascut a València el 1953, Marc Granell va començar a descobrir la força de la paraula com a eina per expressar passió, dolor i esperança. Amb tan sols 23 anys, va obtenir el Premi Vicent Andrés Estellés amb ‘Llarg camí llarg’ (1976), obrint la porta a una trajectòria poètica que ha combinat rigor, sensibilitat i compromís amb la realitat del seu temps.

Des d’aleshores, la seua obra ha estat un reflex de la intensitat de la vida i de la complexitat de les emocions humanes.

Granell ha explorat múltiples registres: l’existencial, el social, l’amorós i també la poesia infantil. Obres com ‘Notícia de la tribu’, ‘Refugi absent’ i ‘Versos per a Anna’ mostren una veu propera i profunda, capaç de captivar lectors de totes les edats i de provocar una reflexió íntima i col·lectiva.

Com a editor i promotor cultural, ha participat en iniciatives com la revista ‘Cairell’ i diverses col·leccions poètiques, formant part activa de la generació dels 70 i orientant noves generacions de poetes amb la seua generositat.

La seua poesia infantil, amb títols com ‘L’illa amb llunes’ o ‘La vida que creix’, ha ajudat a despertar l’interés per la lectura i la sensibilitat literària entre els més joves, mostrant que la paraula poètica pot ser divertida, formativa i emocionant alhora.

Guardonat amb nombrosos premis, incloent el Premi de les Lletres Valencianes 2020, Granell continua sent un referent imprescindible. La seua mirada lúcida, irònica i tendra manté viva la flama de la poesia valenciana, recordant-nos que la poesia és sempre una forma de resistència, de memòria i de vida. En ell es reflecteix la capacitat de la paraula per unir generacions, emocionar i transformar la realitat amb la força del vers, amb aquella màgia que només els poetes saben despertar.

