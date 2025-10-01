El 9 d’Octubre commemora l’entrada del rei Jaume I el Conqueridor a la ciutat de València l’any 1238, un moment clau en la formació del Regne de València. Tot i que la consolidació del territori es completà amb la Sentència Arbitral de Torrellas i el Tractat d’Elx, i l’extensió actual es va aconseguir amb la incorporació de Requena i Utiel el 1851, aquesta data s’ha convertit en símbol de la història i la identitat valenciana.
La celebració té arrels des del segle XIV i es manté hui amb actes institucionals i populars, com l’ofrena floral a la senyera, el Te Deum a la Catedral i la tradicional mascletà, així com la participació ciutadana en processons i activitats culturals.
La mocadorà és un element clau del 9 d’Octubre, lligat a la festivitat de Sant Donís, considerat patró dels enamorats. Consisteix en un mocador de seda que conté dolços de massapà amb formes diverses com fruites, tronadors i piuletes. Originalment, aquests dolços substituïen els petards prohibits en el segle XVIII i, amb el pas del temps, han esdevingut símbol d’amor, afecte i creativitat artesanal valenciana. L’alumnat pot explorar aquesta tradició elaborant mocadorades simbòliques, coneixent els ingredients, les tècniques de treball del massapà i la història que l’envolta, vinculant la gastronomia amb la cultura i la identitat local.
Els centres educatius poden aprofitar aquesta jornada per desenvolupar activitats que connecten història, llengua, art, música, literatura i ciència, com ara tallers de recerca on els alumnes investiguen personatges, fets històrics i la simbologia valenciana; dramatitzacions que recreen la conquesta de València i la vida quotidiana medieval; debats que fomenten discussions sobre valors cívics, ciutadania i democràcia; o exposicions en què es presenten projectes sobre costums, tradicions i manifestacions culturals. Aquestes activitats permeten als alumnes comprendre processos històrics, experimentar la creativitat i desenvolupar habilitats comunicatives i de treball en equip, així com fomentar l’empatia i el respecte per la diversitat cultural.
Treballar elements com la mocadorà ajuda a entendre la tradició gastronòmica i simbòlica. La dramatització d’escenes històriques potencia la comprensió del context social, polític i cultural, fomentant l’expressió artística i l’empatia històrica. Altres propostes inclouen línies del temps, maquetes, anàlisi de documents històrics, activitats literàries, musicals i audiovisuals que reforcen la memòria cultural i l’aprenentatge interdisciplinari. Aquestes experiències faciliten que els alumnes connecten els coneixements adquirits a diferents assignatures i desenvolupen competències transversals, com la col·laboració i el pensament crític.
Adaptar les activitats segons l’edat i interessos dels alumnes estimula la curiositat, la reflexió i el diàleg. Ensenyar sobre el 9 d’Octubre va més enllà de recordar una data, és una oportunitat per apropar els alumnes al patrimoni, valorar la identitat valenciana i comprendre millor la societat actual, establint vincles entre la història i la vida quotidiana.
Aprendre vivint la història
Aquesta experiència educativa reforça la memòria, la identitat i la creativitat, convertint una commemoració en una vivència participativa per a tota la comunitat educativa. A més, activitats com l’elaboració de mocadorades, la recreació d’escenes històriques o l’organització de miniexposicions fan que els alumnes siguen protagonistes del seu aprenentatge, creant records significatius i promovent el respecte i l’orgull per la cultura valenciana.