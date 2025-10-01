Bioparc, un aula en la natura per a 35.000 escolars
El parc de conservació d’espècies oferta activitats i visites educatives en valencià i castellà i adaptades als diferents nivells
Levante-EMV
Fa 17 anys que la divulgació i conscienciació mediambiental són objectius fonamentals per a Bioparc València. Per això, ha presentat recentment en les seues instal·lacions l’oferta escolar 2025-26, en presència de més de 300 mestres i professors de 200 centres educatius.
El programa de Bioparc està «especialment ideat i dissenyat per a fer servir el parc com un recurs educatiu on aprendre gaudint, amb rigor pedagògic i amb la finalitat de transmetre la importància de la conservació de la biodiversitat del Planeta, posant l’accent en els hàbitats i espècies més amenaçades, segons detallen. És, per tant, un recurs educatiu que cada curs visiten més de 35.000 estudiants amb els seus docents, que tenen l’opció de participar en diferents activitats.
Visita bilingüe
Tots els continguts estan adaptats a cadascuna de les etapes educatives i als currículums, «amb objectius clars, seqüències didàctiques coherents i materials específics per a cada nivell». La proposta és totalment bilingüe (castellà i valencià) i, tant per a la visita al parc (disponible també en altres idiomes) com per a la resta d’activitats, Bioparc assigna als centres personal educatiu especialitzat, perquè el professorat puga integrar l’experiència en les seues programacions amb facilitat i l’alumnat visca un aprenentatge significatiu.
La varietat de propostes és essencial per a Bioparc. Una de les activitats és la ‘visita taller’, que destaca pel seu enfocament més experiencial, perquè combina la visita guiada per tots els hàbitats del parc amb un taller temàtic en aula, amb mostres biològiques, dinàmiques participatives i materials nous per a atraure la curiositat de l’alumnat.
Una altra és ‘Biodetectius en acció’, per a explorar amb alumnat d’Infantil els éssers vius a través del joc i els sentits; ‘Hall escape: Animals extraordinaris’, per la seua part, proposa reptes col·laboratius per a Primària, amb enigmes i desafiaments per a comprendre la reproducció i diversitat; mentre que ‘Crim mediambiental’, l’activitat per a Secundària, convida als estudiants més majors a investigar evidències, arreplegar i analitzar mostres, i prendre decisions informades, basades en les proves realitzades.
Adaptat a tots els nivells
Tanmateix, les activitats de dia complet amplien la immersió amb vivències úniques: ‘Aventura Infantil’, una visita guiada amb contacontes, divertits jocs i una trobada molt especial; ‘Aventura Primària’, que recorre tots els hàbitats i inclou un partit amb l’equip de cura animal; ‘Aventura Secundària’, que aporta una mirada diferent centrada en el benestar animal, analitzant comportaments i necessitats de cada espècie; ‘Tambors en Bioparc’, que explica com és la comunicació en la natura, amb un taller de percussió; i ‘Viatge als aiguamolls’, que combina la visita a Bioparc amb el Parc Natural de l’Albufera, per a observar la seua avifauna i comprendre la importància de conservar estos ecosistemes.
A més d’esta oferta, «l’equip d’Educació està a la disposició de la comunitat docent per a assessorar i acompanyar », apunten des de Bioparc.
