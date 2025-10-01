El concurs escolar de l’ONCE anima a imaginar un món accessible
El parc de conservació d’espècies oferta activitats i visites educatives en valencià i castellà i adaptades als diferents nivells
Levante-EMV
La 42a edició del concurs escolar de l’ONCE convida a fer una pausa per a reflexionar, crear i actuar en equip. Enguany proposa a les classes el repte d’imaginar i dissenyar productes accessibles perquè totes les persones puguen participar en igualtat de condicions dins de la societat.
Així, cada aula haurà de dissenyar un producte accessible i presentar-lo en una imatge, incloent nom, il·lustració i descripció sobre quina barrera elimina, qui podria usar-ho i com funciona. Els millors treballs formaran part d’un catàleg digital que es difondrà com a eina educativa i de sensibilització, mostrant el poder de la imaginació com a motor d’inclusió.
Esta nova edició del concurs, els docents disposen d’un conjunt d’eines didàctiques dissenyades per a activar la imaginació i fomentar l’empatia a l’aula. Entre elles, ‘GuiONCE’, una guia pràctica amb dinàmiques, preguntes i consells per a estimular la creativitat de l’alumnat i ajudar-los en el disseny de les seues idees.
Una altra de les novetats serà el ‘Gran tauler de l’accessibilitat’, un joc digital amb reptes experiencials que permetrà a la comunitat educativa posar-se en la pell de persones que s’enfronten a diferents barreres en la seua vida diària.
Poden participar tots els estudiants dels centres educatius públics, concertats i privats de 3r a 6é de Primària, ESO, FP Bàsica i Educació Especial.
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Empieza la cancelación de clases para el martes
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- El agua vuelve al viejo cauce del Turia