El Consorci de Museus formarà a 300 docents en pràctiques artístiques
La xarxa estatal Planea, amb participació valenciana, oferix recursos didàctics per a treballar l’art als diferents nivells
Levante-EMV
El Consorci de Museus (CMCV) formarà a més de 300 docents portant les pràctiques artístiques a 91 centres educatius de la Comunitat Valenciana: 17 a Castelló, 20 a Alacant i 54 a València. L’entitat museística de la Generalitat ha celebrat l’inici de curs de la seua xarxa Planea d’Art i Escola en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).
La xarxa estatal que compta amb participació valenciana té com a objectiu oferir recursos creatius per a l’experimentació artística, desenvolupats per artistes i col·lectius valencians, i que van dirigits a Infantil, Primària i Secundària.
Els continguts connecten el treball de les artistes amb els centres educatius, adaptant-se a la seua realitat i fomentant l’autonomia de les docents i convidant a la comunitat escolar a explorar diferents problemàtiques socials, instruments artístics i metodologies.
El director gerent del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ressalta la importància d’un programa «que posa en relació a docents, alumnat, famílies, artistes, institucions culturals i educatives per a promoure les pràctiques artístiques com una eina útil dins de les aules».
Planea és un projecte impulsat per la Fundación Daniel y Nina Carasso de Madrid. A més del Consorci de Museus participen Pedagogías Invisibles en la Comunitat de Madrid i Zemos98 a Andalusia, amb intenció d’expandir esta xarxa a altres comunitats. Els centres educatius tenen a la seua disposició caixes de recursos, adequades a cada nivell.
A més, el Consorci de Museus oferix este curs diferents elements de treball junt amb artistes que s’encarreguen de guiar el treball a l’aula; programes d’acompanyament i tallers específics. Les propostes d’esta edició exploren qüestions com la diversitat, les migracions, el medi ambient o la relació dels joves amb l’espai públic a través de la ‘performance’, l’escultura, el tèxtil o l’audiovisual; així com el cos i les arts vives.
