Infantil, un pas important
L’entrada progressiva a l’escola amb la companyia d’un adult genera problemes de conciliació familiar, però és una «inversió en el futur personal i acadèmic» de xiquetes i xiquets
Setembre és sinònim de nervis a casa, especialment a les llars on els més menuts van a escola per primera vegada. L’entrada en l’etapa d’Infantil (0 a 3 anys, el primer cicle; i de 3 a 6, el segon) desencadena dubtes i temors en els infants i en les seues famílies.
Les escoles han integrat els períodes d’adaptació, una sèrie de dies o setmanes en els quals el menor acudix junt amb la seua mare, pare, àvia o una altra figura propera, i només durant un temps concret per a fer de pont amb el centre i acompanyar. L’objectiu és que els més menuts establisquen la confiança bàsica perquè se senten còmodes en el seu nou entorn i el perceben com un espai segur i familiar.
Esta entrada progressiva en l’escoleta o el col·le que s’ha dut a terme durant les passades setmanes provoca un maldecap per a les famílies, que fan malabars per a compaginar-ho amb la vida laboral. Els experts són conscients que la conciliació és una assignatura pendent, però insistixen que el període d’adaptació en infantil és fonamental i necessari per al futur personal i acadèmic dels fills i filles. «És una inversió en la vida emocional de la infància i no aplicar-ho té conseqüències», defensen tres professors i investigadors de Ciències de l’Educació.
«Els xiquets s’adapten a tot, què més dona que estiguen tot el dia a l’escola des del primer dia?». «No noten la diferència entre estar amb nosaltres unes hores o estar sols tot el matí». «En la meua època no hi havia adaptació i no hem eixit tan malament». «Tinc un horari laboral que no em permet estar a l’escola amb la meua filla, no perdré dies de vacances per a això».
Estes són algunes frases que les famílies al·leguen per a esquivar l’adaptació. «És important que mares i pares coneguen per què es realitza. Ells són els ponts entre casa i l’escola. Quan entens les raons, ho apliques convençut de la seua utilitat i sent conscients que la meta és el benestar del teu fill. La informació augmenta la confiança», reconeix Eider Salegi Arruti, docent i autora, juntament amb els seus col·legues Markel Maia Sadaba i Susana Cabello Perez de l’article ‘És necessari el període d’acolliment a l’escola infantil?’.
Període d’acollida
Els tres investigadors consideren tan vital eixos dies (o setmanes) que es neguen a anomenar-ho ‘període d’adaptació’. En el seu lloc, l’han batejat com a ‘període d’acollida’. «La paraula adaptació suggerix que és el xiquet el que s’ha d’adaptar al que hi ha. Però el focus l’hem de posar en els adults, que són els que han d’adaptar-se als ritmes infantils. Els xiquets han de ser acollits perquè estan vivint un moment clau del seu desenvolupament», explica Maia Sadaba.
L’absència del període d’adaptació té conseqüències serioses. «Si un xiquet no se sent segur, tindrà problemes per a aprendre», sentencien els investigadors. L’objectiu del temps d’acollida és que la xiqueta o el xiquet establisquen un vincle afectiu amb els nous adults de referència al centre educatiu. Este vincle ha de ser prou sòlid com perquè puguen afrontar l’estada a l’escola amb seguretat física i emocional i així poder avançar al seu ritme en el descobriment i l’exploració del nou entorn», afegixen.
Els tres investigadors reconeixen que els escolars s’adapten a tot gràcies a la seua plasticitat cerebral. S’acostumen, fins i tot, als desastres naturals o la es guerres, afirmen amb tristesa. Però sota eixe paraigua es fa passar als més xicotets per situacions quotidianes que, no obstant això, són molt complicades de travessar a la seua edat.
«Acostumats a estar a casa i envoltats de les seues figures d’inclinació amb les quals tenen un vincle emocional profund, els soltem en un espai nou i desconegut per a ells. Com s’adapten a tot, pensem ‘què més dona?’», reflexiona Salegi Arruti.
Les mestres, vitals
Ser mestra d’Infantil és un càrrec acadèmic que té poc reconeixement social. «Molta gent pensa que només es dediquen a jugar. Com si el joc no fora un pilar fonamental en el desenvolupament dels xiquets», puntualitzen els tres investigadors, que insistixen en el «paper determinant» d’estes docents, que han d’acollir a cada xiquet i xiqueta en funció de les seues necessitats.
Parlem de mestres perquè la docència en les primeres etapes de la vida (0-6 anys) continua sent un ofici absolutament feminitzat. Segons xifres arreplegades per l’Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el curs 2022-23, un 94,2 % de les estudiants que accedien al grau d’Educació Infantil eren dones.
Infantil no és una etapa obligatòria a Espanya. No obstant això, lluny de ser un ‘aparca xiquets’ o, en el millor dels casos, una etapa de jocs, es tracta d’una fase en la qual es desenvolupen les bases d’una persona. «Es posen els fonaments de la identitat, són uns anys condicionants per al futur dels xiquets», destaca l’investigador.
Per damunt de l’OCDE
L’escolarització en els primers anys, efectivament, exercix un paper crucial en el desenvolupament i el benestar dels xiquets. L’informe ‘Panorama de l’educació 2025’, publicat per l’OCDE a principis de setembre, coincidint amb la tornada al col·le, subratlla que «l’educació i la cura en la primera infància milloren de manera substancial les habilitats lingüístiques, cognitives, socials i emocionals dels xiquets, al mateix temps que fomenten l’autoregulació i la confiança que necessiten per a una transició fluida a l’educació primària».
Amb un increment de 14 punts percentuals, Espanya ha passat del 32 % (any 2013) al 46 % (2023) en l’escolarització de menors de tres anys, situant-se entre els països amb majors avanços i aconseguint nivells pròxims als de Suècia (49 %) i el Japó (46 %).
Els investigadors recalquen que el període d’acollida no ha de consistir en els mateixos dies per a tots els nous alumnes. «Cadascú necessita el seu temps. Alguns, en pocs dies, se senten segurs i altres necessitaran més temps. Setmanes, fins i tot. El període s’ha d’establir en funció de cada cas i no caure en les comparacions», explica Salegi Arruti.
Conscients que la «conciliació no existix», els tres investigadors de la universitat basca de Mondragón reclamen que iniciatives com este període d’adaptació entren en l’agenda política perquè, per llei, les empreses permeten flexibilitat als progenitors. «Les cures són la base de la societat», conclou Maia Sadaba, que demana a les famílies i a les escoles estar en permanent contacte i remar en la mateixa direcció per a dur a terme un període d’acolliment tan bé com siga possible.
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Empieza la cancelación de clases para el martes
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- El agua vuelve al viejo cauce del Turia