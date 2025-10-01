L’últim divendres de setembre se celebra la Nit Europea de la Investigació, una trobada impulsada per la Comissió Europea que busca acostar la ciència a la societat. La jornada convertix places, museus, centres educatius i espais culturals en escenaris on el personal investigador compartix amb el públic els seus projectes i descobriments. A Espanya, són desenes les institucions que se sumen a esta iniciativa. En el cas de València, la Fundació Oceanogràfic ha decidit enguany fer un pas més amb una proposta que unix la divulgació científica i la inclusió social sota el lema ‘Mars de ciència a les teues mans’.
En este sentit, l’Oceanogràfic va voler apropar els avanços científics en matèria marina a la societat i va obrir les portes de manera especial a col·lectius vulnerables, des d’associacions de persones amb discapacitat intel·lectual fins a entitats en risc d’exclusió social.
Tortugues, belugues i taurons
El recorregut del passat divendres va començar a l’Auditori Mar Roig, on les persones participants van poder assistir a la projecció en 4D que va introduir els reptes de la conservació marina. Des d’allí, dividits en grups i acompanyats per educadors, investigadors i voluntaris, van iniciar una ruta per diferents espais de l’Oceanogràfic.
En l’exterior de l’ARCA de la Mar, l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals, va tindre lloc el taller ‘Veterinari per un dia’. Allí, els assistents van poder posar-se en la pell d’un equip de rescat en simular l’atenció a tortugues marines varades. Amb radiografies reals a les seues mans, van observar els efectes d’amenaces com els plàstics o els hams i van conéixer de prop projectes com l’‘Head Starting’, que ajuda a la supervivència de nounats de tortuga careta.
Membres d’Asprona van conduir esta activitat i, després d’un procés de formació, van exercir com a divulgadors per primera vegada. L’experiència els va permetre oferir als visitants l’oportunitat d’aprendre des d’una altra perspectiva.
La següent parada portà als grups a l’Àrtic, enfront de l’hàbitat de les belugues, on es va desenvolupar el taller ‘Detectius del comportament’. Allí, de la mà de la investigadora Maëlina Gómez de la Fundació Oceanogràfic, aprengueren a diferenciar espècies de cetacis i comprengueren la importància de l’ecolocalització en la seua supervivència.
Amb cronòmetres i quaderns, van registrar les pautes de conducta de les belugues com si foren autèntics científics de camp. L’exercici va permetre, a més, reflexionar sobre l’impacte del soroll submarí en la vida dels mamífers marins.
L’itinerari va acabar de nou al Auditori Mar Roig amb l’activitat ‘Qui menja a qui?’, una proposta participativa que va introduir als assistents en la xarxa tròfica marina.
A través de pràctiques, van comprendre el paper dels taurons, les ratlles i les mantes en l’equilibri dels ecosistemes marins. També van experimentar com funciona l’electro-recepció -el ‘sisé sentit’ dels taurons- i van comprovar de quina manera la contaminació marina pot interferir en este procés vital per a la supervivència.
Impacte educatiu i ambiental
La jornada va servir per a acostar la ciència a col·lectius habitualment allunyats d’ella, i ho va fer a través d’un model participatiu i inclusiu. La col·laboració amb Asprona, que va permetre a persones amb discapacitat intel·lectual assumir el rol de divulgadors, va suposar un pas més en el projecte ‘Mars amb Propòsit, desenvolupat per la Fundació Oceanogràfic’.
Unes 75 persones van participar en esta edició de ‘Mars de ciència a les teues mans’. Per a moltes, va ser la primera ocasió en la qual s’acostaven al món de la investigació científica d’una manera directa i pràctica.
L’experiència va tindre un efecte en termes de gaudi i motivació, i també buscà fomentar la curiositat, despertar vocacions científiques i reforçar la consciència ambiental.