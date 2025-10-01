Enric Senabre Carbonell (Alcoi, 1964) és una veu imprescindible per entendre com la filosofia i l’educació poden dialogar amb els reptes del món digital. Professor de filosofia i ètica a secundària, ha combinatl’ensenyament amb una intensa tasca divulgadora en camps tan diversos com l’educació afectivosexual, la crítica dels mitjans audiovisuals i la reflexió sobre les tecnologies de la informació i la comunicació. Ha rebut diversos premis d’innovació pedagògica, el Ciutat d’Alzira o el Samaruc, que reconeixen la seua aportació a una educació més oberta i compromesa.
Com a autor, ha escrit llibres adreçats especialment a la joventut, en els quals aborda amb claredat i esperit crític els dilemes que plantegen els mòbils i les xarxes socials. Títols com ‘L’infinit a les teues mans’, ‘L’infinit no s’acaba mai’ o ‘Laia juga amb el mòbil’ mostren com la tecnologia modela la vida quotidiana i conviden a un ús més conscient i responsable.
La seua reflexió filosòfica s’ha estés també a l’anàlisi de la intel·ligència artificial i els algorismes, qüestionant com condicionen les nostres decisions individuals i col·lectives. Senabre defensa la necessitat d’una pedagogia que no sols utilitze les eines digitals, sinó que ensenye a comprendre-les, qüestionar-les i aprofitar-les per al bé comú.
Aquest setembre, a través de la Fundació Bromera, ha participat en el XVII Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset: La intel·ligència artificial en educació: reptes i oportunitats per ensenyar i aprendre. La seua ponència va obrir un debat necessari sobre com formar ciutadanes i ciutadans crítics en temps de canvis accelerats. Senabre ens recorda que educar és sempre sembrar preguntes. La filosofia, en les seues mans, esdevé una eina viva per entendre el present, imaginar futurs i construir una societat més lliure i conscient.