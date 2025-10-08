Escola convida a ‘tastar el valencià’ a l’alumnat i les famílies dels IES
Els centres educatius de Secundària i els pares i mares de l’estudiantat poden inscriure’s fins al pròxim dimecres 15 d’octubre al web del Voluntariat pel Valencià
Levante-EMV
Escola Valenciana ha convocat una nova edició del Voluntariat pel Valencià als Instituts d’Educació Secundària (IES), que amb el lema ‘tasta el valencià al teu IES!’ vol promoure l’ús de la nostra llengua dins dels centres educatius de Secundària alhora que es treballen les competències lingüístiques de l’alumnat, principalment la parla i la conversa, per tal de millorar la fluïdesa verbal. Enguany, com a novetat, s’ha proposat un programa concret per a la participació de les famílies, aconseguint així la participació de la comunitat educativa al complet.
Les inscripcions per a les opcions adreçades als centres educatius de Secundària i les famílies poden formalitzar-se fins al pròxim dimecres 15 d’octubre al web del Voluntariat pel Valencià (https://escolavalenciana.org/voluntariatpelvalencia/). Serà a partir del dia 22 del mateix mes quan començarà l’assessorament tècnic i el cicle de ponències adreçades a este públic.
Vinté aniversari
Escola Valenciana ha fet l’anunci d’inici de l’obertura d’inscripcions en el Voluntariat pel Valencià que promou en el marc de la presentació de l’edició 2025/2026 d’esta iniciativa que enguany celebra els seus 20 anys d’història i que, des del 2005, ha contribuït a estendre i fer créixer l’ús social de la llengua. L’acte, que va tindre lloc el passat dijous 2 d’octubre, serví per a començar la nova campanya, per commemorar dos dècades d’aprenentatge compartit i per presentar el nou llibre del programa: ‘Tasta el món en valencià’.
En l’acte, al Col·legi Major Rector Peset de València, participà la presidenta d’Escola Valenciana, Rosanna Martinez i Ferrandis, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó Doménech, la coordinadora del Voluntariat pel Valencià, Xon Doménech Agramunt, així com Josep Bernabeu Mestre, director acadèmic de la Càtedra Carmencita d’Estudis del sabor gastronòmic. Els quatre subratllaren la rellevància del programa a l’hora de reactivar l’ús del valencià i d’integrar-lo en la vida diària amb naturalitat, remarcant també la seua flexibilitat per respondre a persones, col·lectius i realitats diverses.
Des de la seua creació, el Voluntariat pel Valencià ha connectat milers de persones que volien aprendre i practicar el valencià amb altres que l’oferien de manera altruista. En estes dos dècades, el projecte ha esdevingut una xarxa viva de converses, amistats i complicitats, que ha anat molt més enllà de les trobades lingüístiques.
En paraules de Rosanna Martínez, «el projecte del Voluntariat és tan meravellós com necessari. Ara més que mai, compartir el valencià és un acte d’amor i de justícia amb la nostra llengua i amb la nostra gent».
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo