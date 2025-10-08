‘Espanta la por’ reviu de nou els monstres valencians
La campanya didàctica de l’ETNO acosta axiquets i xiquetes de forma divertida les criatures fantàstiques de l’imaginari dels nostres pobles
Levante-EMV
L’ETNO, el Museu Valencià d’Etnologia, torna a portar l’imaginari de la por valenciana a biblioteques, museus etnològics locals i centres escolars amb l’arribada de la festa de Tots Sants. La campanya Espanta la por, que busca donar a conéixer i reviure els monstres valencians presents en les històries transmeses de pares a fills en molts municipis, reafirma l’imaginari valencià de la por amb la Quarantamaula, l’Home dels Nassos, el Car i les Encantades o el Butoni, entre altres éssers fantàstics.
La campanya didàctica del museu de la Diputació de València acosta als municipis un any més les rondalles i llegendes que protagonitzen algunes d’estes criatures que viuen en les lectures, en les veus dels professionals de la narració oral i fins i tot en els jocs de taula. El responsable de Cultura, Paco Teruel, apuntà que la campanya té com a objectiu «recuperar, preservar i difondre el nostre imaginari popular, els monstres que formen part de la cultura tradicional valenciana».
Teruel recordà que l’any vinent «la campanya complirà una dècada donant veu als éssers fantàstics que habiten en la memòria col·lectiva dels nostres pobles, deu anys despertant la curiositat, la lectura i l’amor per la cultura pròpia».
La nova campanya comença el dijous passat amb un encontre amb els centres participants, en el qual es mostraren les novetats i s’entregaren els materials, com el nou llibre de la col·lecció, ‘El tresor de l’Encantada’ i l’anunci de que celebrarà el desé aniversari en 2026 amb una exposició molt especial, ‘Fantasia’.
Espanta la por, que té com a objectiu principal la difusió de la cultura tradicional valenciana, l’anàlisi de les pors més contemporànies que afecten les persones adultes i el foment de la lectura entre els més xicotets, ha sigut reconeguda enguany amb el premi Foment de la Lectura de la Fundació Bromera
Diversos centres educatius de Burjassot, Càrcer, València, Catadau i Olocau rebran la visita de Carles Cano i Aitana Carrasco, autor i il·lustradora de ‘Marieta i el mort’, el número set de la col·lecció Espanta la por, amb jocs, històries i poemes que ajudaran a imaginar i a confeccionar un monstre valencià en una sessió d’animació lectora.
Des de 2020, les escoles valencianes compten amb material didàctic per a treballar durant una setmana Espanta la por en totes les assignatures d’Infantil i Primària, disponible per a descarregar en el web de l’ETNO. A més, el departament de Didàctica de l’ETNO rebrà del 21 d’octubre al 7 de novembre a grups d’escolars de Primària amb l’activitat ‘El tresor de l’Encantada’. La proposta convida a descobrir, entre objectes i ombres, qui són les Encantades i quin és el seu veritable tresor.
Durant els quatre diumenges que dura la campanya, el teatre per a famílies del Centre Cultural La Beneficència estarà pensat i programat amb la temàtica Espanta la por, gràcies a la col·laboració del SARC, amb espectacles de la companyia Disparatario, Eva Andújar, Alteatrum Produccions i Paco Chulbi amb el seu ‘Monstre petorro’.
