Jaume I a tot color: 50 anys dibuixant pel Nou d'Octubre
Més de 4.000 escolars han participat en el concurs de dibuix «El Rei Jaume I vist pels xiquets» que, des de fa mig segle, convoca El Corte Inglés
El concurs de dibuix ‘El Rei Jaume I vist pels xiquets’ ha arribat este 2025 a les 50 edicions, amb més de 4.000 dibuixos infantils sobre el Nou d’Octubre. És la manera que té El Corte Inglés de commemorar la festivitat valenciana, convocant any rere any des de 1975 a l’alumnat. És per tant, el certamen escolar més veterà i amb major tradició artística de la Comunitat Valenciana, que es convoca amb l’objectiu que les futures generacions senten i aprenguen sobre l’efemèride que marca quan Jaume I entrà a València (el 1238).
Des de la seua creació, milers d’alumnes valencians han participat en un concurs de dibuix que, generació rere generació, s’ha consolidat com un referent cultural i educatiu en la celebració del 9 d’Octubre, amb rècord de participants en els últims anys. Els dibuixos de les diferents edicions —molts pintats al Parterre de València— han sigut, a més, reflex dels seus temps i, així, hi ha hagut interpretacions de Jaume I amb mascareta i lluitant contra el coronavirus, xiques guerreres o cavallers pujats en unicorns.
Des de dibuixos més infantils fins a interpretacions modernes, de colors, a l’estil del manga o simplement a llapissera, tots els estils s’han vist reflectits en este mig segle, en què la festa s’ha vist també des del punt de vista dels escolars.
L’edició de 2025 ha comptat amb més de 4.000 xiquets i xiquetes d’una dotzena de centres escolars valencians de la província de València. D’entre tots ells, un jurat especialitzat —dels àmbits del disseny, l’art, el magisteri i el periodisme— ha seleccionat els 21 dibuixos premiats, que van ser entregats la setmana passada en un emotiu acte celebrat en El Corte Inglés Colón, on estan exposats els dibuixos. La cerimònia, en la qual van participar famílies i docents, va tindre com a protagonistes als xicotets artistes, que arreplegaren els seus trofeus i diplomes.
Cal destacar que, enguany i a petició del jurat, El Corte Inglés ha entregat tres mencions, que s’han sumat als premis habituals: tres per nivell, de 1r a 6é de Primària. Sobretot, se valora la creativitat, l’art, el talent i l’originalitat de les obres presentades, així com la dedicació i l’esforç per a crear, dibuixar i acolorir els treballs.
Una bonica estampa
«Quina millor forma de celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana que amb un concurs de dibuix? Eixa idea la van tindre fa 50 anys en El Corte Inglés i és una alegria vore com passen les generacions… És una manera de col·laborar en què la nostra història es difonga entre els més menuts», afirma Víctor Hernández, director regional de comunicació d’El Corte Inglés.
A més, El Corte Inglés destaca que la commemoració de mig segle de concurs «deixa una bonica estampa familiar: mares i pares que en la seua infància van ser premiats han tornat a viure l’experiència de la mà dels seus fills guardonats. Així ha ocorregut esta edició amb Carmen Corbacho i la seua mare, Carmen Ríos. Un exemple de com el talent artístic es transmet de generació en generació».
Per la seua banda, Ana Marín, directora del col·legi Marni de València, explica que el centre té 63 anys i que participa des del principi. «És una fita per a l’escola, hi ha molta dedicació per part de l’alumnat i del professorat i per al col·legi és el concurs de l’any!», assegura Marín. També incidix en què «és una forma ideal per a treballar amb els xiquets i xiquetes la història de València i del rei Jaume I i d’explicar-los que, si hui dia estem ací, és per ell».
Xavier Vila, responsable de l’àmbit artístic del Col·legi Inmaculada Corazón de María de València, un altre dels participants, assegura que el concurs és «una activitat que agrada molt» i per això este centre concertat també es veterà. «És il·lusionant i, si tenim la sort de guanyar, més encara. Servix molt i l’alumnat sempre es pren els concursos amb més il·lusió i motivació». «Hi ha pares que van pintar i ara veuen els seus fills participar, i també professors», assegura. «És un certamen que ens ve perfecte perquè expliquem Jaume I i és una activitat per a acarar el Nou d’Octubre a les aules», afegix.
Com explica Javier Maragall, coordinador de Primària del Col·legi CEU San Pablo de Moncada, «més enllà de l’oportunitat de poder aconseguir un premi», el centre acostuma a presentar-se a concursos com el del Corte Inglés «per a estimular la imaginació i creativitat, i fomentar l’autoestima i confiança» de l’alumnat, a banda de treballar a classe la figura de Jaume I, la història i tots els símbols que se li relacionen. Tanmateix, considera que el dibuix ajuda, a més, a «millorar la comunicació emocional, perquè hi ha alumnes que s’expressen millor a través del dibuix que amb paraules»; i a «desenvolupar habilitats com l’artística i creativa, per saber donar solucions als problemes, amb eixa neuroneta que se’ls activa», detalla.
A banda dels centres ja mencionats, enguany també han participat amb els seus dibuixos els col·legis Argos, Sorolla, Explorador Andrés i Guadalaviar de València, així com Cristo Rei (Benifaió), Camarena Valterna (Paterna), Santa Teresa de Jesús (Torrent), Mas Camarena (Bétera) i Camarena - Canet (Canet de Berenguer).
Els primers premis han sigut per a Valentina Gómez (CE Marni), Vega Tortosa (Inmaculado Corazón de María), Carmen Corbacho (CEU San Pablo), Joel Marfil (CE Marni); Nuofei Lin (CEU San Pablo); i Hegeinys Alexandra Quezada (Camarena Valterna), que han triomfat amb les seues interpretacions lliures i personals de Jaume I i del que representa el Nou d’Octubre per als valencians. Els centres premiats per la seua participació en conjunt són el CE Marni i el CEU San Pablo.
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo