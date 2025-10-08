Jornades d’anellament d’aus per a promoure l’educació ambiental
L’anella metàl·lica permet obtindre dades sobre la migració, la longevitat, la reproducció i l’estat de conservació de les espècies
La Fundació Oceanogràfic ha adaptat esta tècnica d’investigació a l’àmbit educatiu
Levante-EMV
La Fundació Oceanogràfic ha incorporat l’anellament científic d’aus a les seues activitats educatives i de sensibilització ambiental. Esta pràctica, desenvolupada pel departament d’Educació, es dirigix tant a centres escolars com a empreses interessades a conéixer de prop els mètodes d’estudi i conservació de la fauna silvestre.
L’anellament científic és una eina utilitzada en la investigació ornitològica i consistix a col·locar una anella metàl·lica, lleugera i numerada, en la pota de l’au per a la seua posterior identificació. Gràcies a esta tècnica es poden obtindre dades sobre la migració, la longevitat, la reproducció i l’estat de conservació de les espècies. L’activitat només pot realitzar-se per anilladors acreditats i les dades obtingudes s’incorporen a bases científiques nacionals i internacionals, per fer el seguiment de les aus al llarg del temps i la seua comparació amb altres poblacions europees.
Per a la captura s’empren xarxes japoneses, que permeten atrapar a les aus de manera segura. Una vegada registrades les mesures i dades necessàries, com ara el pes, la grandària de l’ala o l’espècie, els exemplars són alliberats en el mateix punt. Un procés que es desenvolupa seguint protocols que garantixen el benestar de l’animal.
La Fundació Oceanogràfic ha adaptat esta tècnica d’investigació a l’àmbit educatiu amb l’objectiu d’acostar la ciència al públic general. Les jornades es duen a terme en espais naturals com a l’Albufera, la Muntanyeta dels Sants, el Parc Natural del Túria, a Manises, el Parc de l’Hort de Trénor, a Torrent, o el de Benicalap, a València, on els participants observen les tasques d’anellament i coneixen els principals valors ecològics de l’aiguamoll.
Conscienciació
Per a Pedro del Baño, ornitòleg i educador ambiental de l’Oceanogràfic, «les sessions permeten entendre de manera pràctica com la informació que obtenim en cada anellament contribuix a l’estudi de les poblacions d’aus i a la conservació dels ecosistemes».
Els grups participen en l’observació directa del procés i en activitats complementàries, com el registre de dades i la identificació d’espècies. L’activitat també s’oferix a empreses interessades a integrar accions ambientals en els seus programes de responsabilitat social.
En este marc, la companyia Future Fibres va participar la setmana passada en una jornada. Les sessions van incloure a més recorreguts guiats pels arrossars, explicacions sobre les espècies presents i tallers orientats a la comprensió de la biodiversitat local. L’objectiu és que els participants coneguen els mètodes científics utilitzats en la conservació de la fauna i comprenguen la importància de preservar els hàbitats naturals.
Eina educativa
L’anellament científic, a més d’aportar informació de valor per a la investigació i la gestió ambiental, es consolida com una eina educativa. La seua integració en els programes de l’Oceanogràfic i la seua fundació reforça la connexió entre ciència i divulgació i promou una major comprensió sobre el funcionament dels ecosistemes i les mesures necessàries per a protegir-lo.
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo