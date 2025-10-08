La VIU premia a 4 centres educatius de Sax, València i Riba-Roja
Levante-EMV
Lectures per a fomentar la solidaritat a l’aula, per a aprendre una segona llengua per mitjà de vinyetes o per a contrastar la informació i la veritat dels fets. Estes propostes han sigut guardonades en la II edició dels Premis ‘Enseñamos a leer’ en la Comunitat Valenciana, una iniciativa conjunta entre la Universitat Internacional de València (VIU) i la Fundació José Manuel Lara.
Dels 25 projectes presentats en esta edició, quatre han sigut els guardonats en les categories Docent i en l’àrea d’Educació Inclusiva. A més, i com a suport a les biblioteques escolars i centres educatius afectats per la dana del 29-O, el ‘Premi a la Biblioteca més Innovadora’ s’ha destinat de manera íntegra al Consell Escolar Valencià amb el lliurament de diversos lots de llibres.
En la modalitat Docent el primer premi ha sigut pel projecte ‘Lectura per somriures’ del CEIP Alberto Sols de Sax impulsat pel mestre Bernardo Jareño. El segon es per la proposta ‘La meua vida en vinyetes’ d'Escuelas de Artesanos de València que lidera la docent Ana Cristóbal Fransi; i el tercer per la iniciativa ‘Investigació i pensament crític enfront de la desinformació’ de l’IES el Quint de Riba-roja que encapçala el professor Andrés Valero.
En quant a l’Educació Inclusiva el projecte guanyador ha estat ‘Conta’m un conte: El poder de les paraules en el conte vivenciat’ del CEE Rosa Llàcer de Castellar-l’Oliveral, a València, de la professora Sandra Silvestre.
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Incendio en una conocida discoteca de València
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Una nueva vida para el palacete del mejor ventrílocuo del mundo