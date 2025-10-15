El Centre del Carme s’obri com a lloc de trobada i aprenentatge
‘Alçar el vol’, ‘Ales i plomes’i ‘Mus’n’ babies’ són algunes de les propostes per a grups escolars i famílies amb els seus bebés que oferix el CCCC este curs
Aula
El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), en col·laboració amb el col·lectiu Pedagogías Invisibles, ha dissenyat un ampli programa d’activitats en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) per al curs 2025-26 a través del Programa d’Educació i Mediació.
El Centre del Carme s’obri a tots els públics a través de visites escolars, recorreguts dialogats per al públic adult i familiar, tallers per a bebés, laboratoris creatius i grups de trobada dirigits a diferents col·lectius.
Prenent com a punt de partida l’exposició ‘Alçar el vol junts’, de Pedro Mecinas, i el llenguatge com a fil conductor, els programes educatius del Centre del Carme per a este trimestre acosten al públic escolar al món animal i vegetal a través de la investigació sobre com es relacionen els ocells entre si.
En ‘No hi ha dos ocells iguals’, els xiquets d’etapa Infantil es convertiran per un dia en aus que, sent cadascuna distinta, són capaces d’alçar el vol juntes creant una coreografia a l’uníson.
Per als alumnes de Primària i Secundària, ‘Ales i plomes’ proposa un taller creatiu per a descobrir les diferents aus que habiten el nostre territori, els seus cants, les seues migracions i els seus nius. D’esta manera, l’alumnat crearà un arxiu d’aus de la Comunitat Valenciana, teixint ponts entre l’humà i ho animal, acostant-se a aquestes aus que abans veien com una cosa aliena. El programa complet, d’inscripció gratuïta, pot consultar-se en la web del CCCC.
D’altra banda, el programa de mediació del CCCC abasta horaris de matí i de vesprada, de dimarts a diumenge, convertint el Centre del Carme en un museu viu i actiu.
Estes activitats dirigides al públic general conviden a recórrer el Centre del Carme d’una forma diferent i participativa. Entre les novetats destaca ‘Blanco mineral’, emmarcada en la mostra ‘Common Ground’, de Keke Vilabelda.
El taller familiar proposa els dissabtes a la vesprada experimentar amb la sal des d’una perspectiva artística i ecològica. L’exposició servix també d’escenari per a la nova activitat dirigida a famílies amb bebés de 0 a 3 anys, ‘Sota els meus peus, el món al revés!’. Per a este públic de primera infància i després de l’èxit d’altres edicions, ‘Mus’n’babies’, oferix una experiència artística i multisensorial que unix música, museu i bebés.
La programació dirigida a diferents col·lectius integra: als joves en ‘Contra.lab’, grup de trobada setmanal entorn de les pràctiques de mediació artística i educativa.
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Un rayo impacta dos veces en el centro de València
- Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales
- ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales