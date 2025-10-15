En defensa del peix serra
L’Oceanogràfic commemora el Dia Mundial del Peix Serra, una espècie en perill crític d’extinció, per a reforçar el compromís amb la seua conservació
Levante-EMV
El divendres 17 d’octubre es commemora el Dia Mundial del Peix Serra, una data impulsada per organitzacions internacionals per a reflexionar sobre la crítica situació d’este grup d’espècies marines, catalogades entre els peixos més amenaçats del planeta.
L’Oceanogràfic de València se suma un any més a esta efemèride, amb l’objectiu de continuar reforçant el seu compromís amb la conservació i el coneixement d’esta espècie en perill crític d’extinció, segons la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).
Els peixos serra, pertanyents a la família ‘Pristidae’, deuen el seu nom al seu llarg i pla musell, similar a una serra, amb el qual detecten i capturen a les seues preses mitjançant moviments ràpids. Tot i que sovint es confonen amb taurons pel seu aspecte imponent, en realitat són parents pròxims de les ratlles. Habiten principalment en aigües tropicals i subtropicals poc profundes i exerceixen un paper ecològic essencial en els ecosistemes costaners.
Amb este escenari, l’Oceanogràfic participa activament en la conservació d’aquesta espècie dins i fora de les seues instal·lacions. El major aquari d’Europa forma part dels programes internacionals de seguiment coordinats per l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), en els quals es compartixen dades científiques, tècniques de maneig i resultats d’investigació.
Estos projectes permeten millorar el coneixement sobre la biologia i contribuir a la seua recuperació a llarg termini mitjançant estratègies coordinades de conservació.
En les seues instal·lacions, l’Oceanogràfic alberga actualment tres exemplars de peix serra que reben cures veterinàries i seguiment científic continuat. L’última de les fites recents més destacades ha sigut la incorporació d’un nou exemplar jove procedent d’un programa de conservació europeu. La seua arribada ha permés reforçar la diversitat genètica del grup mantingut a València i facilitar l’observació de comportaments associats al creixement i la socialització.
Paral·lelament, els investigadors de l’Oceanogràfic treballen en un estudi d’identificació genètica de llinatges, els resultats dels quals contribuiran a optimitzar els plans de cria coordinats i a traçar una «cartografia genètica» de les poblacions de peix serra en diferents oceans.
La conservació s’estén a l’educació
A través d’activitats divulgatives i continguts adaptats a escolars i visitants, l’Oceanogràfic i la seua fundació busquen transmetre la importància de preservar a aquesta espècie. La situació crítica del peix serra reflectix la fragilitat dels ecosistemes marins i la urgència d’adoptar mesures globals per a la seua protecció. Però també representa una oportunitat per a demostrar que la cooperació, l’educació ambiental i el compromís ciutadà poden revertir la tendència.
