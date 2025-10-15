Llegir en grup per descobrir el plaer de la lectura
Propostes per dinamitzar una jornada lectora amb reptes, relleus i activitats participatives a l’aula o la biblioteca
Fundació Bromera
Convertir la lectura en una festa compartida és una proposta tan estimulant com efectiva per a fomentar l’hàbit lector entre tots el públics. Les maratons de lectura són jornades especials on el llibre esdevé protagonista absolut, i on l’acte de llegir es transforma en una experiència col·lectiva, lúdica i memorable. Lluny de ser una activitat solitària, la lectura pot ser celebrada en comunitat, amb reptes, relleus i jocs que la fan atractiva per a totes les edats.
Què és una marató de lectura?
Una marató de lectura consisteix a dedicar diverses hores, o fins i tot un dia, a llegir en grup. Pot fer-se en una aula, una biblioteca o un espai públic. L’objectiu no és només llegir, sinó fer-ho d’una manera divertida, participativa i creativa.
Per a preparar-la, cal triar un espai còmode, amb bona il·luminació i possibilitat de crear racons de lectura. Coixins, catifes, cadires, sofàs… tot suma per fer l’experiència agradable. També és important definir la durada i el format, pot ser una marató de dos, quatre o sis hores, amb lectura en silenci, en veu alta, per torns o en relleu. Dividir l’activitat en blocs temàtics o estils de lectura pot ajudar a mantindre-hi l’interés.
Com preparar l’activitat?
Organitzar equips o grups que es van alternant en la lectura afavoreix la cooperació i la cohesió. A més, decorar l’espai amb pancartes, cartells amb frases inspiradores o música ambiental suau pot crear un ambient festiu i acollidor. Incloure un racó amb aigua, fruita o galetes també ajuda a fer més agradable la jornada.
Per a dinamitzar la marató, es poden incorporar jocs i reptes que donen ritme i varietat a l’activitat. El relleu lector, per exemple, consisteix a llegir durant cinc minuts i passar el torn al següent participant, amb un cronòmetre o una campaneta per marcar el canvi. La lectura amb emoció proposa llegir un fragment amb una emoció concreta —alegria, por, sorpresa...— i que els altres participants l’endevinen. En el joc de la paraula prohibida, es tria una paraula que apareix sovint en el text i, cada vegada que algú la llig, ha de fer una acció divertida, com cantar una nota o pegar la volta. També es pot fer lectura en moviment, col·locant llibres en diferents punts de l’espai i canviant de lloc cada cert temps. El minut de lectura silenciosa permet que tots els participants llegeixen en silenci durant un minut i després compartisquen una frase que els ha impactat. Finalment, la lectura en cadena convida cada persona a llegir una frase i que la següent continue la història improvisant, fins a crear un relat col·lectiu.
Beneficis de la marató de lectura
Els beneficis d’una marató de lectura són múltiples. Fomenta l’hàbit lector d’una manera lúdica i no impositiva, crea vincles entre els participants a través de l’experiència compartida, desperta la curiositat per nous gèneres i transforma la lectura en una activitat social i festiva. A més, és una proposta adaptable a diferents contextos: a l’aula, com a activitat especial per celebrar el Dia del Llibre o una efemèride literària; a casa, com a proposta familiar per a caps de setmana o vacances; o a la biblioteca, com a esdeveniment obert al públic, amb inscripció prèvia i premis simbòlics.
Organitzar una marató de lectura és sembrar el gust per llegir en un terreny fèrtil: el de la convivència, la creativitat i la celebració. Quan llegim junts, no només compartim paraules, sinó també emocions, idees i somnis. I és en eixe espai compartit on la lectura deixa de ser una activitat individual per convertir-se en una experiència transformadora, capaç de generar records que perduren molt més enllà de les pàgines.
