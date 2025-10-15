El ministeri convoca el concurs «Una Constitución para todos»
Esl centres poden participar fins el 22 d'octubre
M. B.
El Ministeri d’Educació i Formació ha convocat el concurs nacional ‘Una Constitución para todos’, corresponent a l’any 2025, destinat a l’alumnat dels centres docents no universitaris que desenvolupen treballs sobre la Constitució. L’objectiu d’esta convocatòria, oberta fins al pròxim 22 d’octubre, és estimular i promoure la reflexió sobre el valor, la importància i el paper que juga en la vida quotidiana la Carta Magna.
Els treballs, que s’han dividit en cinc modalitats en funció de l’etapa i el curs (1r i 2n de Primària; 3r, 4t, 5é i 6é de Primària; ESO, cicles formatius de Grau Bàsic, Educació especial i Educació Adults; Batxillerat, cicles formatius de Grau Mitjà, i ensenyaments de Règim Especial i cicles formatius de Grau Superior), podran presentar-se en tres formats diferents: relat o poesia (màxim de 100 línies), projecte amb el llenguatge de programació ‘scratch’, o vídeo que seguisca el format bibliotráiler (d’entre 30 i 90 segons). Es convoca un premi per modalitat i format.
Als guanyadors se’ls atorgarà un diploma acreditatiu del coneixement i significat de la Constitució, i un premi en espècie per a cada modalitat i format per un import màxim de 1.500 euros. En total, es destinaran 22.500 euros a premis en espècie. També se subvencionaran l’allotjament, manutenció i viatge per a assistir al lliurament de premis. En total, el ministeri destinarà 60.000 euros.
