Parlem de... Joan Olivares

La mirada que uneix ciència i literatura

Joan Olivares. / Levante-EMV

Joan Olivares (Otos, 1956) és un d’aquells creadors que viuen entre dos mons: el de la ciència i el de la literatura. Llicenciat en Física Teòrica i professor de Matemàtiques durant més de trenta anys a l’Institut Josep Segrelles d’Albaida, ha sabut combinar la precisió del càlcul amb la sensibilitat de l’artista. El seu pensament, com els rellotges de sol que dissenya, busca sempre l’equilibri entre llum i ombra, entre raó i emoció.

Fidel al seu poble, Olivares ha fet d’Otos el seu centre vital i creatiu. Des d’aquest racó de la Vall d’Albaida, ha bastit una obra literària arrelada al territori i a la memòria. Ha publicat novel·les reconegudes com Dies de verema, Vespres de sang, L’estrep, Pana negra o El metge del rei, on recrea la València medieval i reflexiona sobre la llibertat de pensament i la intolerància. Amb una prosa clara i serena, converteix la història i el paisatge en matèria viva, fent-nos entendre que la identitat no és un record immòbil, sinó un relat que es reescriu amb cada generació.

També ha conreat la literatura infantil i juvenil amb títols com El regne d’Albaríssia o El gatet d’Otos, on transmet als més joves el respecte per la natura i la curiositat científica. En els seus llibres hi ha sempre una mateixa recerca: la del pas del temps i la del sentit profund de les coses.

L’any passat, Joan Olivares va participar en la campanya de la Fundació Bromera «Llegir en valencià, la memòria de l’aigua» amb el relat La séquia del Port, una història que ens parla d’aigua, d’equilibri i de justícia, i que reafirma la seua mirada: profunda, lúcida i arrelada a la terra.La seua trajectòria és també un exemple de coherència vital, un pont entre ciència i humanisme, entre la paraula i la llum, que ens convida a mirar el món amb calma i curiositat.

