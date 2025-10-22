Com crear un pòdcast per parlar de llibres a l’aula
Transformar la lectura en diàleg pot ser una porta d’entrada a l’univers lector i una experiència educativa que millora l’expressió oral
Fundació Bromera
Amb l’inici del curs escolar, es reactiven les ganes d’innovar, de connectar amb l’alumnat des de formats més pròxims a la seua realitat. En aquest context, el pòdcast emergeix com una eina potent per a treballar la lectura des d’una perspectiva col·laborativa, creativa i actual. El format sonor, cada vegada més present en el dia a dia dels joves, ofereix una oportunitat única per a donar veu als llibres. Crear un pòdcast de lectura no és només gravar veus, és construir un espai on la paraula escrita es transforma en conversa, en reflexió i en comunitat. .
Escoltar històries, entrevistes o reflexions literàries pot ser una porta d’entrada a l’univers lector per a aquells que encara no han trobat el seu llibre, el seu autor o el seu gènere preferit. A més, el pòdcast permet treballar habilitats comunicatives, digitals i socials, i pot convertir-se en una activitat transversal que implique llengua, literatura, tecnologia, expressió oral i fins i tot educació emocional.
Projecte col·laboratiu
Un pòdcast dedicat a la lectura pot adoptar múltiples formes, totes elles enriquidores. Es poden incloure entrevistes a autors i autores, que permeten conéixer el procés creatiu, les motivacions i les històries que hi ha darrere dels llibres. També poden aparéixer recomanacions lectores breus, adaptades a diferents edats, temàtiques o moments del curs, que ajuden a orientar les famílies i els docents en la tria de lectures.
Les reflexions personals dels alumnes sobre llibres que han llegit poden ser especialment valuoses, ja que donen veu a les emocions, les idees i les vivències que la lectura desperta. A més, es poden incloure lectures dramatitzades de fragments literaris, amb música o efectes sonors, que estimulen la imaginació i fan més atractiva l’experiència auditiva.
Finalment, els debats literaris entre joves poden generar converses riques sobre temes com l’amistat, la identitat, el medi ambient o la diversitat, sempre a partir de les lectures compartides.
El procés de creació d’un pòdcast és, en si mateix, una experiència educativa completa. Els participants aprenen a planificar, a expressar-se oralment, a escoltar activament i a treballar en equip. Cada alumne pot assumir un rol diferent: guionista, locutor, tècnic de so, editor, responsable de xarxes socials…
Aquesta diversitat de tasques afavoreix la participació activa, el respecte pels temps i les responsabilitats dels altres, i la valoració del treball col·lectiu. A més, el fet de donar veu a les seues opinions i vivències lectores reforça l’autoestima i la motivació.
Un altre aspecte interessant és la possibilitat d’integrar el pòdcast en projectes més amplis, com plans de foment lector, activitats de biblioteca escolar o treballs interdisciplinaris. Per exemple, un episodi pot estar dedicat a llibres que parlen de sostenibilitat, coincidint amb una unitat didàctica sobre medi ambient; o pot recollir testimonis de lectura en veu alta durant la Setmana del Llibre.
Una proposta motivadora
Aquesta flexibilitat fa que el pòdcast siga una eina adaptable, que pot créixer i evolucionar al llarg del curs segons les necessitats i interessos del grup. En definitiva, crear un pòdcast de lectura és una manera de donar veu als llibres i als lectors.
En un moment en què la lectura necessita nous espais i llenguatges per a connectar amb les noves generacions, el pòdcast es presenta com una proposta innovadora, inclusiva i motivadora. Perquè llegir no és només mirar paraules, és escoltar, parlar, imaginar i compartir. I si ho fem junts, el poder de la lectura es multiplica.
