Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Com crear un pòdcast per parlar de llibres a l’aula

Transformar la lectura en diàleg pot ser una porta d’entrada a l’univers lector i una experiència educativa que millora l’expressió oral

EDUCACION /// Seccion innovacion educativa. Profesores realizan un taller de podcast en el IES Jordi de Sant Jordi

EDUCACION /// Seccion innovacion educativa. Profesores realizan un taller de podcast en el IES Jordi de Sant Jordi / Germán Caballero

Fundació Bromera

València

Amb l’inici del curs escolar, es reactiven les ganes d’innovar, de connectar amb l’alumnat des de formats més pròxims a la seua realitat. En aquest context, el pòdcast emergeix com una eina potent per a treballar la lectura des d’una perspectiva col·laborativa, creativa i actual. El format sonor, cada vegada més present en el dia a dia dels joves, ofereix una oportunitat única per a donar veu als llibres. Crear un pòdcast de lectura no és només gravar veus, és construir un espai on la paraula escrita es transforma en conversa, en reflexió i en comunitat. .

Escoltar històries, entrevistes o reflexions literàries pot ser una porta d’entrada a l’univers lector per a aquells que encara no han trobat el seu llibre, el seu autor o el seu gènere preferit. A més, el pòdcast permet treballar habilitats comunicatives, digitals i socials, i pot convertir-se en una activitat transversal que implique llengua, literatura, tecnologia, expressió oral i fins i tot educació emocional.

Projecte col·laboratiu

Un pòdcast dedicat a la lectura pot adoptar múltiples formes, totes elles enriquidores. Es poden incloure entrevistes a autors i autores, que permeten conéixer el procés creatiu, les motivacions i les històries que hi ha darrere dels llibres. També poden aparéixer recomanacions lectores breus, adaptades a diferents edats, temàtiques o moments del curs, que ajuden a orientar les famílies i els docents en la tria de lectures.

Les reflexions personals dels alumnes sobre llibres que han llegit poden ser especialment valuoses, ja que donen veu a les emocions, les idees i les vivències que la lectura desperta. A més, es poden incloure lectures dramatitzades de fragments literaris, amb música o efectes sonors, que estimulen la imaginació i fan més atractiva l’experiència auditiva.

Finalment, els debats literaris entre joves poden generar converses riques sobre temes com l’amistat, la identitat, el medi ambient o la diversitat, sempre a partir de les lectures compartides.

El procés de creació d’un pòdcast és, en si mateix, una experiència educativa completa. Els participants aprenen a planificar, a expressar-se oralment, a escoltar activament i a treballar en equip. Cada alumne pot assumir un rol diferent: guionista, locutor, tècnic de so, editor, responsable de xarxes socials…

Aquesta diversitat de tasques afavoreix la participació activa, el respecte pels temps i les responsabilitats dels altres, i la valoració del treball col·lectiu. A més, el fet de donar veu a les seues opinions i vivències lectores reforça l’autoestima i la motivació.

Un altre aspecte interessant és la possibilitat d’integrar el pòdcast en projectes més amplis, com plans de foment lector, activitats de biblioteca escolar o treballs interdisciplinaris. Per exemple, un episodi pot estar dedicat a llibres que parlen de sostenibilitat, coincidint amb una unitat didàctica sobre medi ambient; o pot recollir testimonis de lectura en veu alta durant la Setmana del Llibre.

Una proposta motivadora

Aquesta flexibilitat fa que el pòdcast siga una eina adaptable, que pot créixer i evolucionar al llarg del curs segons les necessitats i interessos del grup. En definitiva, crear un pòdcast de lectura és una manera de donar veu als llibres i als lectors.

En un moment en què la lectura necessita nous espais i llenguatges per a connectar amb les noves generacions, el pòdcast es presenta com una proposta innovadora, inclusiva i motivadora. Perquè llegir no és només mirar paraules, és escoltar, parlar, imaginar i compartir. I si ho fem junts, el poder de la lectura es multiplica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
  2. La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
  3. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  4. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  5. El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
  6. La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
  7. Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
  8. La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa

El III Simposio de Comunicación Deportiva reunirá en Badajoz a algunos de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo

El III Simposio de Comunicación Deportiva reunirá en Badajoz a algunos de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo

El Gobierno apoya el "razonable" rechazo e las asociaciones de víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

El Gobierno apoya el "razonable" rechazo e las asociaciones de víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

La Policia investiga si el exmarido de la alcaldesa de Almassora fue agredido en su casa

La Policia investiga si el exmarido de la alcaldesa de Almassora fue agredido en su casa

Ignacio González (Aecoc): “Las empresas se enfrentan a consumidores cada vez más influenciados por la IA”

Ignacio González (Aecoc): “Las empresas se enfrentan a consumidores cada vez más influenciados por la IA”

Ingenieros avisan de que el deterioro en las presas nacionales pone en riesgo la seguridad de la población

Ingenieros avisan de que el deterioro en las presas nacionales pone en riesgo la seguridad de la población

Tercera oleada de gatos muertos en Albalat dels Tarongers

Tercera oleada de gatos muertos en Albalat dels Tarongers

Los dos refugios hallados en la Casa Romeu de Sagunt se pondrán en valor

Los dos refugios hallados en la Casa Romeu de Sagunt se pondrán en valor

Estas son las razones de Sagunt para pedir que la arena del Puerto Siles se lleve al norte

Estas son las razones de Sagunt para pedir que la arena del Puerto Siles se lleve al norte
Tracking Pixel Contents