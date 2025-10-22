Els col·legis i instituts rebran 750.000 euros per impulsar les STEM
Levante-EMV
La Conselleria d’Educació destinarà 750.000 euros a la convocatòria d’ajudes al projecte d’innovació educativa MAT180, dirigit als centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat. L’objectiu de MAT180 és transformar l’aprenentatge de les matemàtiques des del segon cicle d’Infantil fins a Secundària.
Cada centre participant podrà rebre fins a 1.500 euros. El repartiment es realitzarà en un 75 % de manera igual per a totes les escoles i instituts i un 25 % de manera específica en funció de l’alumnat matriculat.
MAT180 impulsa, d’una banda, el desenrotllament d’actuacions destinades al foment de metodologies actives i participatives que estimulen l’interés de l’alumnat per les matemàtiques i promoguen la seua aplicació en contextos reals. A més, fomenta el desenrotllament d’actuacions innovadores relacionades amb les matemàtiques per a potenciar un aprenentatge competencial i significatiu d’esta matèria.
Així, es pretén impulsar una transformació en el procés d’ensenyança aprenentatge de les matemàtiques a partir d’una actualització metodològica i didàctica. Es vol incrementar l’interés de l’alumnat per les matèries STEM (acrònim format per les inicials en anglés de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) i les vocacions científiques. També es busca que l’alumnat entenga la importància de les matemàtiques en la seua vida diària.
