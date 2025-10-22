Estalmat, 19 cursos sembrant il·lusió per les matemàtiques
La nova promoció del projecte pel foment del talent matemàtic està integrada per 25 estudiants de Secundària: 20 xics i 5 xiques
Aula
El dissabte, 4 d’octubre de 2025, es va celebrar en el Saló de Grau de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València (UV), l’acte d’inauguració del curs 2025-2026 del projecte d’Estímul del Talent Matemàtic (Estalmat) en la Comunitat Valenciana.
Estalmat és una iniciativa de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d’Espanya que va començar en 1998 i es va implantar en el territori valencià en 2007 de la mà de la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València (UV) amb suport de la Universitat d’Alacant (UA) i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana. Compta amb el suport de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenicana (Semcv) Al khwarizmi, i el finançament parcial de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt), i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. També compta amb el suport del Consell Superior d’investigacions Científiques (CSIC) i l’Ajuntament de Requena. A més, de fa anys es va crear l’Associació de familiars i amics d’Estalmat (Asfames) que substancia el suport de les famílies.
Acte de benvinguda
L’acte va començar amb una benvinguda als assistents i una conferència de divulgació a càrrec d’Anabel Forte Deltell, doctora en Ciències Estadístiques per la Universitat de València i professora titular en el Departament d’Estadística i Investigació Operativa. El tema ‘La increïble flexibilitat de les matemàtiques’ va suscitar gran interés entre el públic assistent: familiars i participants en el projecte.
Seguidament, les autoritats de la mesa van realitzar els seus parlaments en els quals es va destacar les dènou promocions que ja cull el projecte en la C. Valenciana i el suport que donen els familiars i professorat, així com les entitats que, d’una forma o l’altra, col·laboren.
La mesa presidencial estava presidida, per delegació de la Rectora de la UV, pel degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques, Salvador Moll Ceba, José Bonet Solves secretari general de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes , Físiques i Naturals d’Espanya, Rafael Crespo García director del Programa Estalmat-CV, Verónica Requena coordinadora del projecte a la Universitat d’Alacant i Jorge López Giménez president d’Asfames.
Tot seguit es va passar a la tradicional sessió de fotos dels 25 joves escollits per esta promoció, 20 xics i 5 xiques, d’entre tots els que es van presentar a la prova de selecció que es va convocar en juny. La dènou promoció del programa acull a xiquets i xiquetes nascuts en 2012 i 2013. L’acte va finalitzar amb un menjar informal oferit per Asfames.
