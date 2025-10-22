L’Oceanogràfic llança una nova plataforma educativa amb un curs sobre taurons
L’oferta formativa està orientada tant a estudiants i professionals del sector com a qualsevol persona interessada a conéixer més a fons el món marí
Comença el pròxim 3 de novembre
Levante-EMV
L‘Oceanogràfic de València ha posat en marxa ‘cursosoceanogràfic.org’, la seua nova plataforma educativa dedicada a la formació en ciència marina, conservació i divulgació ambiental. La iniciativa arranca amb el curs presencial de taurons, que se celebrarà del 3 al 7 de novembre i que marcarà l’inici d’una oferta formativa orientada tant a estudiants i professionals del sector com a qualsevol persona interessada a conéixer més a fons el món marí.
El curs, amb una duració total de 20 hores, combina sessions teòriques amb experiències pràctiques en les pròpies instal·lacions de l’Oceanogràfic. El seu objectiu és oferir una visió integral sobre la biologia, la cura i la conservació dels taurons, apropant a l’alumnat al dia a dia del treball científic i tècnic amb estos animals.
La proposta busca, a més, derrocar els mites que envolten a una de les espècies més incompreses del planeta i promoure el seu coneixement des d’una perspectiva de respecte i rigor científic. El contingut del curs abasta des de l’evolució i morfologia dels taurons i les ratlles, fins als aspectes relacionats amb el seu manteniment en aquaris, la qualitat de l’aigua, les cures veterinàries o les estratègies de conservació en el medi natural.
Teoria i visita a instal·lacions
Les classes teòriques es complementen amb visites a les instal·lacions tècniques de l’Oceanogràfic i recorreguts guiats per les zones on habiten algunes de les espècies més emblemàtiques, com el tauró bou o el tauró gris. El programa s’estructura en cinc jornades de vesprada, de dilluns a divendres, amb un horari de 15:30 a 19:45 hores. Les sessions seran impartides per un equip multidisciplinari d’experts format per biòlegs, veterinaris, cuidadors i investigadors de referència.
La matrícula, amb un cost de 140 euros, romandrà oberta fins a esgotar places o fins a una setmana abans de l’inici del curs. Els inscrits rebran una acreditació per a desplaçar-se dins de les instal·lacions i un certificat digital en finalitzar les activitats i superar les proves corresponents. La informació completa sobre el programa, els ponents i el procés d’inscripció està disponible en la web de l’Oceanogràfic.
El llançament d’esta nova plataforma formativa respon a la voluntat de l’Oceanogràfic de reforçar el seu paper com a centre de coneixement i d’acostar la ciència marina a la societat des d’una perspectiva accessible, pràctica i participativa.
Ponts entre investigació i divulgació
A través de la nova plataforma educativa, el major aquari d’Europa busca bastir ponts entre la investigació científica i la divulgació, amb una programació que inclourà al llarg de l’any propostes sobre tortugues marines, cetacis o conservació d’ecosistemes marins.
Per als qui somien amb dedicar-se professionalment a l’estudi de la mar, treballar en centres d’investigació o formar part de projectes de conservació, este curs suposa una oportunitat única de formació i contacte directe amb experts de primer nivell. I per al públic general representa una manera de comprendre millor a aquests animals tan fascinants com vulnerables.
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa