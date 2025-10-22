Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’Oceanogràfic llança una nova plataforma educativa amb un curs sobre taurons

L’oferta formativa està orientada tant a estudiants i professionals del sector com a qualsevol persona interessada a conéixer més a fons el món marí

Comença el pròxim 3 de novembre

Uno de los cuidadores alimentando un tiburón gris

Uno de los cuidadores alimentando un tiburón gris / Levante-EMV

Levante-EMV

València

L‘Oceanogràfic de València ha posat en marxa ‘cursosoceanogràfic.org’, la seua nova plataforma educativa dedicada a la formació en ciència marina, conservació i divulgació ambiental. La iniciativa arranca amb el curs presencial de taurons, que se celebrarà del 3 al 7 de novembre i que marcarà l’inici d’una oferta formativa orientada tant a estudiants i professionals del sector com a qualsevol persona interessada a conéixer més a fons el món marí.

El curs, amb una duració total de 20 hores, combina sessions teòriques amb experiències pràctiques en les pròpies instal·lacions de l’Oceanogràfic. El seu objectiu és oferir una visió integral sobre la biologia, la cura i la conservació dels taurons, apropant a l’alumnat al dia a dia del treball científic i tècnic amb estos animals.

Porc marí.

Porc marí. / Javier Murcia

La proposta busca, a més, derrocar els mites que envolten a una de les espècies més incompreses del planeta i promoure el seu coneixement des d’una perspectiva de respecte i rigor científic. El contingut del curs abasta des de l’evolució i morfologia dels taurons i les ratlles, fins als aspectes relacionats amb el seu manteniment en aquaris, la qualitat de l’aigua, les cures veterinàries o les estratègies de conservació en el medi natural.

Teoria i visita a instal·lacions

Les classes teòriques es complementen amb visites a les instal·lacions tècniques de l’Oceanogràfic i recorreguts guiats per les zones on habiten algunes de les espècies més emblemàtiques, com el tauró bou o el tauró gris. El programa s’estructura en cinc jornades de vesprada, de dilluns a divendres, amb un horari de 15:30 a 19:45 hores. Les sessions seran impartides per un equip multidisciplinari d’experts format per biòlegs, veterinaris, cuidadors i investigadors de referència.

La matrícula, amb un cost de 140 euros, romandrà oberta fins a esgotar places o fins a una setmana abans de l’inici del curs. Els inscrits rebran una acreditació per a desplaçar-se dins de les instal·lacions i un certificat digital en finalitzar les activitats i superar les proves corresponents. La informació completa sobre el programa, els ponents i el procés d’inscripció està disponible en la web de l’Oceanogràfic.

El llançament d’esta nova plataforma formativa respon a la voluntat de l’Oceanogràfic de reforçar el seu paper com a centre de coneixement i d’acostar la ciència marina a la societat des d’una perspectiva accessible, pràctica i participativa.

Exemplar de tauró lleopard.

Exemplar de tauró lleopard. / Levante-EMV

Ponts entre investigació i divulgació

A través de la nova plataforma educativa, el major aquari d’Europa busca bastir ponts entre la investigació científica i la divulgació, amb una programació que inclourà al llarg de l’any propostes sobre tortugues marines, cetacis o conservació d’ecosistemes marins.

Per als qui somien amb dedicar-se professionalment a l’estudi de la mar, treballar en centres d’investigació o formar part de projectes de conservació, este curs suposa una oportunitat única de formació i contacte directe amb experts de primer nivell. I per al públic general representa una manera de comprendre millor a aquests animals tan fascinants com vulnerables.

