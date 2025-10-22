Parlem de... Magda Simó
La veu de les passions i dels secrets femenins
Fundació Bromera
Magda Simó (La Jana, 1981) és escriptora i periodista valenciana, especialitzada en informació cultural i coautora del digital ‘A Cau de Lletra’, i també ha dirigit la secció literària homònima a la ràdio d’À Punt. La seua obra combina una mirada intensa i propera sobre les emocions humanes amb la capacitat de captivar els lectors amb històries de ficció que connecten amb la realitat quotidiana.
Amb ‘És naufragi’, la seua primera novel·la, va guanyar el VII Premi Lletraferit de novel·la i va mostrar la seua capacitat per narrar la fugida, l’amor i el desamor des d’una perspectiva femenina, profunda i alhora accessible. La protagonista ens acosta a les passions, conflictes i renúncies que poden travessar qualsevol persona, mostrant un univers on les emocions extremes es viuen amb intensitat i autenticitat.
El seu estil és directe, net i àgil, amb una prosa que, sense artificis, sap transmetre la complexitat de les relacions humanes i les grans passions de la vida. L’obra ‘Com la neu quan cau’, publicada dins de la campanya de la Fundació Bromera ‘Llegir en valencià, la memòria de l’aigua’, mostra la seua habilitat per transformar elements naturals en metàfores literàries, oferint històries que desperten la curiositat i el plaer de la lectura en tots els públics.
Simó demostra així que la literatura pot ser alhora emocionant, reflexiva i propera, amb l’objectiu de provocar en el lector una experiència viva i memorable, plena de matisos i de sentiments.
L’any 2025 ha consolidat la seua veu com una de les més interessants del panorama valencià, aportant una mirada fresca sobre la vida, la cultura i les emocions, sempre amb l’empremta de la seua terra natal, el Baix Maestrat.
