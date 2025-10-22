El programa ‘Llança’t’ promou l’empreniment de l’alumnat d’FP
Cada un dels 21 centres participants rebrà una assignació de 10.000 euros per a acompanyar als seus titulats que vulguen iniciar projectes en ‘vivers’ d’empreses
M. B.
La Conselleria d’Educació impulsa el projecte ‘Llança’t: Vivers d’empresa’, una iniciativa pionera de la Direcció General de Formació Professional per a fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat dels centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP) de la Comunitat Valenciana.
La iniciativa pretén consolidar la relació entre la Formació Professional i el teixit productiu valencià, al mateix temps que impulsa una cultura emprenedora vinculada al territori, establint vincles que permeten ajustar tant els programes formatius com els convenis de col·laboració centre-empresa.
Per a fer-ho, la Generalitat destina al programa 210.000 euros, que contribuiran a finançar espais d’incubació dins de cada CIPFP per a acompanyar a l’alumnat titulat que tinga interés en emprendre. Concretament, per a desenvolupar estes accions cada un dels 21 centres participants rebrà una assignació de 10.000 euros.
Estos ‘vivers’ d’empresa facilitaran pràctiques reals de gestió i creació empresarial, suport mentoritzat i recursos per a la creació d’empreses, per a impulsar així la cultura emprenedora, l’excel·lència educativa i la connexió amb les necessitats del teixit socioeconòmic de cada territori», explica la conselleria.
La proposta ha sigut presentada recentment en una jornada en la qual ha participat la directora general de Formació Professional, Marta Armendia i el subdirector general, Daniel Arias, així com representants del Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI).
Per a Armendia, amb Llança’t, «la Formació Professional fa un pas més en la seua evolució com a palanca de transformació educativa, social i econòmica, consolidant la connexió entre els centres d’FP i el teixit productiu de la C. Valenciana».
Centres a la xarxa estatal d’excel·lència
D’altra banda, també recentment s’ha conegut que la Comunitat Valenciana «consolida la seua posició com a referent nacional» en innovació educativa amb la participació de quatre centres valencians en la Xarxa Estatal de Centres d’Excel·lència de Formació Professional (FP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons NextGenerationEU.
Els quatre centres que pertanyen a la xarxa han confirmat la seua participació en la convocatòria de manteniment publicada pel ministeri. Són l’IES Cotes Baixes d’Alcoi en fabricació automatitzada; l’IES La Marxadella de Torrent en el sector audiovisual; el CIPFP Mislata de Mislata en ciberseguretat; i el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València. D’altra banda, tres nous centres valencians es presentaran a la nova convocatòria per a entrar en la xarxa estatal.
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa