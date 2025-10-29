Alumnat de Paiporta busca solucions per a reactivar el comerç local
Levante-EMV
L’alumnat de l’IES La Sénia de Paiporta ha proposat solucions per a reactivar el comerç local després de la dana. Es tracta d’una iniciativa desenvolupada en la jornada ‘Semilla Paiporta’ amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’Associació de Comerç de Paiporta (Acoppa). L’activitat ha estat impulsada per l’institut, en el marc del programa formatiu ‘Emprén per la dana’, promogut per la direcció general de Formació Professional i el Cefire, i dinamitzada per la Fundació Emplea.
L’alumnat de Formació Professional ha treballat en equips multidisciplinaris i ha aportat idees innovadores per a donar resposta als reptes del comerç local, encara afectat per les conseqüències de la dana, un any després. Les propostes elaborades podran servir com a punt de partida per a futurs projectes de col·laboració entre el centre educatiu, el teixit empresarial i l’Ajuntament.
Els reptes plantejats per l’associació han girat entorn de tres eixos principals: fomentar les compres de proximitat amb campanyes que animen especialment la joventut a recuperar les tendes del barri com a motor econòmic i social; impulsar l’oci local per a evitar l’èxode juvenil; crear nous espais de trobada; i reactivar els locals buits mitjançant iniciatives emprenedores que generen ocupació i noves oportunitats.
La regidora d’Educació, Olga Sandrós, ha destacat que este tipus d’iniciatives «demostren el potencial de la Formació Professional com a motor de canvi i com a espai per a connectar el talent jove amb les necessitats del nostre poble». Sandrós ha valorat «la implicació del professorat i l’esperit emprenedor de l’alumnat de l’IES La Sénia, que contribuïx activament a millorar Paiporta».
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes
- El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y confirma que no prevaricó
- Muere Ochotorena, mítico portero del Valencia CF
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- El gran gesto de Pepe Sacristán con las víctimas de la dana un año después de la tragedia