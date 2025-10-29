Tots Sants a la biblioteca amb històries per a tremolar i llegendes per a pensar
Una proposta per tranformar-la en un espai de tradició, creativitat i lectura que connecta amb la memòria col·lectiva i la imaginació dels joves
La festivitat de Tots Sants, celebrada l’1 de novembre, té una profunda arrel en la cultura valenciana. És un moment de recolliment, de memòria i de connexió amb els avantpassats. Tradicionalment, les famílies visiten els cementeris per retre homenatge als seus difunts, netegen les tombes, encenen ciris i comparteixen històries que mantenen viva la presència dels qui ja no hi són. Aquesta pràctica, lluny de ser trista, és una forma de celebrar la vida i el llegat que ens han deixat.
A les comarques valencianes, Tots Sants també s’acompanya de costums gastronòmics com els ossos de sant, la fruita seca i les castanyes, que es comparteixen en família. En alguns pobles, encara es conserven llegendes populars que es transmeten oralment, com les del Butoni, la Quarantamaula o les animetes, que servien per educar i entretindre. Tot i que Halloween ha guanyat protagonisme en els darrers anys, amb les seues disfresses i decoracions, Tots Sants continua sent una data clau per a reivindicar la nostra identitat cultural i les formes pròpies de viure el misteri, la por i el record.
En aquest context, la biblioteca pot esdevenir un espai privilegiat per a celebrar Tots Sants. No només com a lloc de lectura, sinó com a escenari de trobada, de creació i de transmissió cultural. Amb una programació adequada, la biblioteca pot acollir activitats que combinen literatura, tradició i emoció, oferint una experiència enriquidora i significativa.
Recomanacions lectores
Una proposta inicial de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és la creació d’una exposició temàtica que reculla llibres relacionats amb la por, el misteri, la mort i la memòria. Aquesta selecció pot incloure títols per a totes les edats, des de contes il·lustrats fins a novel·les juvenils. Per als més menuts, llibres com 'La Maria no té por' de Francesc Gisbert, que juga amb les criatures del folklore valencià, o 'Llegendes valencianes', de Víctor Labrado, un treball de recerca per a presentar-nos criatures populars valencianes.
Per als joves, es poden recomanar lectures com 'La casa de les ombres' de Miquel Àngel Riera, que combina misteri i introspecció, o 'Fantasmes al palau. Tradicions esotèriques valencianes', d’Ivan Carbonell, un compendi de successos que voregen el món paranormal, la fantasia i l’univers esotèric dels valencians i les valencianes. Mags, bruixes, fantasmes, éssers d’altres mons i dimensions, ànimes invocades en rituals iniciàtics, successos sense explicació o paratges inquietants s’uneixen en esta obra per a oferir un mosaic del món misteriós.
Contacontes especials
A més de l’exposició, la biblioteca pot acollir una sessió de contacontes especial, on es narren llegendes valencianes en un ambient íntim i evocador. Amb llum tènue, sons ambientals i una posada en escena cuidada, es pot crear una atmosfera màgica que atrape els més menuts i els connecte amb la tradició oral. Els participants poden disfressar-se de personatges literaris, crear les seues pròpies històries o fins i tot il·lustrar les llegendes escoltades.
Una altra iniciativa atractiva és la convocatòria d’un concurs de microrelats de por o misteri. Els joves poden escriure històries breus inspirades en Tots Sants, amb temes com el record dels avantpassats, els secrets familiars o els misteris del poble. Aquestes creacions poden exposar-se en un mural literari, publicar-se en una revista escolar o compartir-se en un pòdcast gravat per l’alumnat, que incloga narracions, entrevistes i reflexions sobre la festivitat.
També es poden dur a terme tallers de manualitats literàries, com ara la creació de punts de llibre amb frases de misteri, titelles de personatges fantàstics o il·lustracions de llegendes valencianes. Aquestes activitats fomenten la creativitat i permeten que l’alumnat s’expresse a partir de les lectures, reforçant el vincle entre literatura i art.
