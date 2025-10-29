Carles Cano i Aitana Carrasco presenten una acolorida història per a morir de riure
Acaben de publicar ‘El alfarero, el maharajá y la muerte’, un àlbum il·lustrat amb dibuixos d’estil hindú i plens de detalls
L’editorial Libros de las malas compañías publica ‘El alfarero, el maharajá y la muerte’, una divertida història escrita per Carles Cano i il·lustrada per Aitana Carrasco, molt apropiada per a la celebració de Tots Sants i Halloween, i per a «morir de riure», com assegura el segell editorial.
L’àlbum il·lustrat conta una història on la mort és la protagonista, que va buscant a les seues víctimes quan s’apropa l’hora de la seua fi. Un terrissaire és condemnat a mort però el mag del palau descobrix que la sort d’eixe home està vinculada a la del maharajà de Kapurtala i els dos han de morir el mateix dia. Aconseguiran fugir del seu destí? Com?
El relat presentat en format d’àlbum il·lustrat és molt divertit, ple d’humor i amb fets i un final que sorprendran a lectors de totes les edats. Però allò que més destaca només veient la publicació són les il·lustracions d’Aitana Carrasco, plenes de colors.
En este cas, la il·lustradora ha optat per un estil ‘hindú madhubani’, similar a la pintura tradicional d’una regió de l’Índia. Cada centímetre de les planes està ple de color i els personatges, els vestits i els animals s’acoplen a l’imaginari compartit que es té sobre la Índia. Unes planes barroques i plenes de detalls que fan que l’exemplar d’‘El alfarero, el maharajá y la muerte’ siga molt especial i original.
Així ho destaca Carles Cano, que assegura que Aitana Carrasco té molts estils diferents i, en este cas, ha creat «uns colors i unes formes impressionants». Sobre el format, l’escriptor assegura que la història «demanava ser un àlbum il·lustrat amb imatges molt potents». Ambdós junts tenen ja tres històries (l’anterior fou ‘Marieta i el mort’, amb unes il·lustracions diferents) i ara este divendres estaran amb ‘El alfarero, el maharajá y la muerte’ a la Llibreria El Cressol, a Patraix, València. També continuen visitant escoles gràcies a la campanya ‘Espanta la por’ de l’ETNO.
Un relat sorgit durant la covid
Carles Cano explica que el relat li va sorgir en pandèmia. «Tenia un taller de contes en Torrent, a l’escola d’adults, i se’m va ocórrer posar als meus alumnes una tasca per WhatsApp: que posaren imatges d’un objecte màgic o interessant que tenien a casa i fer un conte en què aparegueren tots. Hi havia ‘un caldero’, una calavera, un turbant, un rellotge d’arena... amb la meua idea me va quedar una història molt ‘xula’ i li vaig proposar a Aitana que la il·lustrara», conta Cano.
Finalment, tras picar en diferents portes, ha sigut editat per Libros de las malas compañías, i el resultat és «un llibre únic, extraordinari, diferent i genuí». Cano assegura que és una història amb l’estructura d’un conte clàssic (plantejament, nus, conflicte, punt de gir...) i molt ‘rodariana’, ja que junta elements que no tenen res a vore, però que fan que el relat siga redó. «És molt sorprenent i cal tornar arrere i fixar-se bé en les imatges», avisa Carles Cano, però sense fer ‘spoilers’.
I és que, en ‘El alfarero, el maharajá y la muerte’ no s’ha de perdre de vista cap detall. Carles Cano ja l’ha presentat en directe, per exemple en el CRA Alt Carraixet (Olocau), i assegura que la seua narració oral «funciona molt bé, perquè gràficament és molt potent i, a més, tots voldríem, en algun moment, enganyar a la mort».
Per a ell, la mort «és un personatge molt potent» al qual li trau partit en esta història, amb colors i formes impressionants. Sobre si l’àlbum il·lustrat té un públic en concret, l’autor assegura «que les bones històries són per a tot el món, no tenen edat».
De fet, ‘El alfarero, el maharajá y la muerte’ forma part de la col·lecció Libros Crecederos de l’editorial, una col·lecció en què publiquem llibres il·lustrats que es poden llegir a xiquetes i xiquets menuts, però que tenen una doble lectura que es descobrix conforme creixen.
Carles Cano és un autor valencià de literatura infantil i juvenil (LIJ), amb més de setanta llibres publicats en diverses llengües. És també guionista de ràdio, televisió, i còmics, autor teatral, professor i narrador. Ha rebut diversos premis.
Aitana Carrasco, per la seua part, va guanyar el Premi Internacional a la Orilla del Viento 2005 per ‘Ramona la mona’, el seu primer àlbum il·lustrat i també té el Premi Llibreter 2008, entre altres.
