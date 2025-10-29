Els premis Educa Abanca 2025 recorden a José Luis Marín
Els premis Educa Abanca que cada any reconeixen las millors docents dels diferents nivells d’Espanya ja han tret el seu llistat de finalistes de 2025.
Entre ells hi ha sis professionals de l’ensenyament que exercixen a centres educatius de la Comunitat Valenciana: María Dolores Aguilar (Col·legi Padre Dehon, Novelda); Santiago Salinas (El Municipal Zorita, Requena); Joaquín Marzá (CP Manuel Riquelme, d’Hurchillo-Orihuela); Mercedes Aguado (CE Marni, València); David García (IES Joan Coromines, Benicarló); i Manuel Martínez (Serminari Diocesà San Miguel, Orihuela).
Però a més, en esta edició, el Comité de Baremació de Mèrits, ha decidit que atorga la Menció Honorífica a la trajectòria docent a Jos´ñe Luis Marín Carbonell, docent gfundsdor del grup Colegios Siglo XXI de València, una de les víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024, quan circulava en un vehicle per Chiva.
En la seua candidatura de presentació al reconeixement, se destaca d’ell que ha sigut «una inspiració i exemple a seguir». «Donava consells per a millorar la vida de tots els qui l’envoltaven».
La gala dels premis se celebrarà en A Coruña el pròxim 31 de gener de 2026.
Tanmateix, des de les escoles que va fundar i dirigir Marín també tindran hui, aniversari de la tragèdia, un record cap a ell: serà a les 19:30 hores en el Student’s Resort Mas Camarena, en un acte que prometen «entranyable i emotiu».
