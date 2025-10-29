Escolars de 13 municipis s’unixen per la reconstrucció
Un total de 35 xiquets i xiquetes es reunixen de la mà d’Unicef a Massanassa per a visibilitzar a la infància i adolescència en les emergències
Un total de 35 xiquets i xiquetes de diversos municipis de la província de València han posat en marxa, de la mà d’Unicef Comunitat Valenciana, un grup de participació infantil i adolescent que té com a objectiu arreplegar les propostes dels xiquets i xiquetes respecte al procés de recuperació i reconstrucció posterior a la dana del 29 d’octubre de 2024, data de la qual hui se commemora un any. La iniciativa compta amb col·laboració dels municipis adherits la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància, si bé també hi ha participants d’altres localitats que no en formen part.
Fins a la data s’han dut a terme quatre reunions en diferents municipis de la província (Mislata, Manises, Quart de Poblet…), a més de trobades en línia, així com una jornada lúdica en la qual han participat tots els xics i xiques dels diferents municipis participants (celebrada al maig a Paterna). El dissabte 27 de setembre es va celebrar l’última reunió del grup, amb l’objectiu de validar i finalitzar les propostes treballades al llarg de l’any, que formaran part del document final que es presentarà en novembre.
Els participants són d’Alzira, Quart de Poblet, Manises, Carcaixent, Almussafes, el Puig de Santa María, la Pobla de Farnals, Paterna, Picassent, Mislata, Burjassot, Massanassa i Catarroja. «Ens sembla molt interessant l’origen d’esta iniciativa, que partix directament dels xiquets i xiquetes ambels quals treballàvem en els consells municipals d’infància d’algunes ciutats amigues de la infància d’Unicef», conta Marlene Perkins, coordinadora d’Unicef a la Comunitat Valenciana
«Just uns dies després de la dana, vam telefonar a alguns pobles per a intentar parlar en els xiquets i xiquetes i veure si estaven tots bé. No eren de la zona zero, però sí de l’Horta i de les comarques colindants, i volíem que tingueren espai per a tornar a trobar-se i parlar del que havien viscut, des del seu punt de vista», destaca.
Així, en el marc d’estes reunions és on Perkins assegura que «va sorgir, des d’ells i elles, la idea de trobar-se tots per a intercanviar experiències, perquè la visió de la infància tinguera més visibilitat i poder fer propostes per a la reconstrucció. Va sorgir d’ells el contactar amb altres municipis, treballar en germanor i amb altres municipis de la zona zero, encara que no foren ciutats amigues de la infància». «A partir d’ahí vam treballar en xarxa, amb la visió compartida de voler treballar junts i fer sentir la seua veu», resumix.
«La població infantil menor de 18 anys, ha viscut i ha patit les conseqüències d’esta tremenda desgràcia, però no ha estat tan visible ni en els mitjans, ni per a la ciutadania, ni per als prenedors de decisions. I és part de la nostra missió com a Unicef, donar veu sempre a la infància en situacions de normalitat i també en situacions d’emergència, entre altres coses perquè és un dret i també perquè la perspectiva que donen de com ho han viscut i de les necessitats que tenen és insubstituïble i molt valuosa perquè no torne a passar».
Tanmateix, Unicef recorda i defensa que «la participació infantil és un dret que no es deté en contextos d’emergència i, a més, és una eina que afavorix la capacitat de resiliència i de recuperació, així com una obligació per a les administracions que han de considerar i tenir en compte l’opinió dels xiquets i xiquetes en un procés que els afecta de ple, com és la resposta i recuperació enfront d’una catàstrofe».
