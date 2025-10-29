FP per a la recuperació postdana
La Fundació Cotec ha triat 16 projectes de centres d’FP, dins de la convocatòria ‘Aprenem de la pluja’. L’alumnat aplicarà els coneixements dels seus cicles a situacions reals que va generar el 29-0
En molts casos se centren en recuperar espais i refer mobiliari
Ha passat un any de la fatídica dana del 29 d’octubre de 2024, però els centres educatius no han deixat de treballar per a revertir la desfeta que la tragèdia va provocar des de molts punts de vista: danys físics i materials —moltes escoles i instituts van vore com les seues instal·lacions eren afectades, en alguns casos fins a haver de ser enderrocades—; com emocionals i psicològics. A
estos i altres vessants de la tragèdia atén el projecte ‘Aprendre de la pluja’ que proposa la Fundació Cotec per a la innovació, de la mà d’alumnat i professorat de Formació Professional d’una desena de centres de la província de Valencia.
Hi ha un total de 16 projectes d’aprenentatge servei que sorgixen de les aules i que donaran suport durant este curs a les poblacions afectades, amb necessitats reals i en entorns reals.
La convocatòria, ara resolta, es llançà al març i Cotec aportarà per al seu desenvolupament un finançament de 39.000 euros en total. «Els projectes abordaran la reconstrucció des de múltiples enfocaments. Alguns se centren en la reparació d’infraestructures danyades, com a mobiliari urbà, patis escolars o dispositius electrònics; uns altres promouen el benestar emocional de les persones afectades, especialment la infància, a través d’activitats pedagògiques, literàries o audiovisuals.
També hi ha propostes que fomenten la sostenibilitat, l’economia circular, la inclusió social, la reutilització de materials, la creació d’espais comunitaris o la recuperació de l’entorn natural, resumix l’entitat». La iniciativa de Cotec compta, a més, amb la col·laboració de la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge-Servei (Redaps) i amb el suport de l’Ajuntament de València, l’escola de negocis EDEM i l’organització YMCA.
L’Alumnat i professorat participant és de centres d’FP públics, concertats i privats de València, Alfafar, Tavernes de la Valldigna, Olocau, Benifaió, Llombai, Canals i altres localitats, i ja han començat este mes d’octubre a desenvolupar les seues propostes per a, més endavant, actuar en els territoris més danyats, amb projectes d’aprenentatge-servei que combinen formació tècnica, compromís social i suport directe a les comunitats afectades. Amb l’aprenentatge servei (Aps), a més de fer una tasca per a la comunitat (com un valuntariat), també se busca que tots els participants puguen aprendre, ja que se crea des d’un punt de vista pedagògic.
Així, són propostes que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat i, en estos casos, apliquen els coneixements que s’adquirixen a diferents graus de Formació Professional, i que beneficiaran a Paiporta, Alfafar, Riba-roja, Picanya o Algemesí, entre altres municipis. En molts casos, els centres d’FP han decidit ajudar a altres centres educatius que es van vore afectats per la barrancada.
Del llistat dels 16 projectes seleccionats destaquen els cinc que hi ha del Cipfp Ciutat de l’Aprenent de València. En eun d’ells, proposen fomentar la mobilitat sostenible amb la fabricació i instal·lació d’aparca-bicis i aparca-patinets amb la formació tècnica en soldadura i mecanitzat, per a centres de la zona dana. Un altre projecte és el que proposa fer jocs tradicionals sostenibles, amb l’ajuda del CEE Profesor Sebastián Burgos, per a reconstruir vincles comunitaris i fomentar la inclusió social a les zones que més van patir el 29-O. En este cas, serà des del grau mitjà d’Instal·lació i Moblament del Ciutat de l’Aprenent.
També sobre adequar espais hi ha dos projectes més: el primer, sorgit des de Postimpressió, que decorarà els barracots escolars instal·lats pels centres perduts, en col·laboració amb Florida Universitària, el CEI Ausiàs March i el CIP Lluís Vives de Massanassa; i el segon, ‘Refent Espais, construint futur’, que té com objectiu adequar el pati de l’IES 25 d’abril d’Alfafar, amb la intervenció de l’alumnat d’Edificació i Obra Civil.
Una altra iniciativa que ha sorgit del centre de València és ‘Cuidar és reconstruir’. Amb este lema, l’alumnat del grau d’Estilisme i Direcció de Perruqueria oferirà serveis de perruqueria gratuïts per a persones damnificades, amb intenció de promoure l’autoestima i el benestar emocional.
Quant als altres centres, molts també han tingut idees per a reparar allò que l’aigua s’emportà. És el cas de ‘Reparaciutat’, del Centre de Formació Folgado SLO de València, restaurarà elements urbans com baranes i bancs, amb l’Ajuntament de Paiporta, i amb l’ajuda de l’alumnat de Soldadura i Caldereria. També des d’eixos estudis es llança la proposta del Centre d’FP Xabec de València, que treballarà en mobiliari resistent per al Col·legi María Inmaculada d’Alfafar, un altre dels afectats.
L’IES Gonzalo Anaya de Xirivella fabricarà barreres desmuntables per a protegir vivendes de l’aigua, i ho farà el grau superior en Disseny de Fabricació Mecànica. L’IES El Quint de Riba-roja, per la seua part,ha reparat en la importància de recuperar l’ecosistema fluvial del riu Túria, i l’alumnat del cicle d’Agroecologia desenvoluparà un projecte en què combinarà anàlisi del sòl, aigua i vegetació amb campanyes de sensibilització ambiental.
Tanmateix, diverses propostes dels IES Sant Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna, del Ramón Esteve de Catadau, Sivera Font de Canals i de l’IES Conselleria de València se centren en els dispositius electrònics. Sobretot en reparar ordinadors i altres aparells informàtics, aprofitant els coneixements dels estudis de Sistemes Microinformàtics, i bé per a altres centres o persones damnificades.
La petjada emocional
Per últim, algunes de les propostes que va rebre la fundació tenen relació amb la part més emocional de la catàstrofe o busquen deixar testimoni i no perdre la memòria del que ha ocorregut. Un exemple és ‘Contes que reconstruïxen’ de l’IES Sorolla de València que, mitjançant el cicle d’Educació Infantil, dissenyarà i implementarà activitats d’acompanyament emocional per a infants afectats per la dana de l’escola Infantil Xiquets de Picanya.
Les Escoles Familiars Agràries Torrealedua, de Llombai, crearan un llibre amb testimonis reals de la barrancada (‘Històries que sanen’), que pretén sensibilitzar als lectors sobre la salut mental i també donarà fons. Ho faran en el cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Per la seua part, l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió aposta per l’audiovisual i elaborarà un documental d’Algemesí (‘Veus de la dana’).
Les 16 propostes seleccionades, rebudes de centres d’FP públics, concertats i privats, van ser avaluades basant-se en l’interés social, la participació de l’alumnat, els objectius educatius, la viabilitat, així com la seua alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre altres criteris (ODS).
La directora d’Educació de Cotec, Ainara Zubillaga, explica que «l’aprenentatge servei convertix els centres d’FP en laboratoris vius d’innovació educativa, on el coneixement tècnic es posa al servici de reptes reals. Esta combinació potencia el valor de la FP com a motor de canvi, capaç de generar impacte social des de la pràctica professional i el treball col·laboratiu». Cotec defensa, a més, «la innovació com a ferramenta de transformació i desenvolupament social i econòmic».
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes
- El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y confirma que no prevaricó
- Muere Ochotorena, mítico portero del Valencia CF
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- El gran gesto de Pepe Sacristán con las víctimas de la dana un año después de la tragedia