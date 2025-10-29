L’Oceanogràfic endinsa a l’alumnat en la biodiversitat
La nova oferta educativa de major aquari d’Europa convida a aprendre sobre ecologia, sostenibilitat i conservació marina a través de l’experiència
Aula
Amb l’inici del curs escolar 2025-2026, l’Oceanogràfic de València reforça el seu paper com a referent en educació ambiental i presenta una renovada oferta educativa dirigida a tots els nivells formatius. El major aquari d’Europa consolida així la seua vocació pedagògica amb activitats que transformen la visita en una experiència d’aprenentatge actiu, on el coneixement de la mar es convertix en una eina per a comprendre i cuidar el planeta.
Sota la premissa que només es protegix allò que es coneix, l’Oceanogràfic ha dissenyat un conjunt de programes que conviden a explorar els ecosistemes aquàtics des de l’observació directa i la participació. Des d’Infantil fins a Batxillerat i FP, passant per alumnat amb diversitat funcional, les propostes oferixen itineraris adaptats a cada etapa.
Els grups escolars poden endinsar-se en recorreguts temàtics com el Viatge als Pols, el Viatge del Tauró, el Viatge de la Tortuga o el Viatge pel Mediterrani, experiències que acosten a l’alumnat a la biodiversitat marina i als reptes ambientals globals.
Passeig per l’Albufereta
Per a esta edició també destaca el Passeig per l’Albufereta de l’Oceanogràfic, un itinerari per l’aiguamoll naturalitzat que recrea la riquesa ecològica de l’Albufera valenciana. En este espai exterior, els estudiants observen espècies autòctones com el sivert (Netta rufina) o el samaruc (Valencia hispanica) i reflexionen sobre el paper essencial dels aiguamolls en la conservació de la biodiversitat.
Les activitats es completen amb experiències singulars com la Immersió en l’aquari, que permet a l’alumnat, des de tercer curs de Primària fins a Batxillerat, accedir a la zona tècnica de l’aquari, conéixer la ‘guarderia’ de peixos i descobrir com es gestiona un centre on la ciència, la conservació i l’educació treballen de manera conjunta.
Este enfocament pràctic convertix cada visita en una oportunitat per a fomentar el pensament crític i el compromís ambiental, valors essencials per a l’educació del segle XXI.
Xarxa d'Escoles Blaves
L’Oceanogràfic continua impulsant la Xarxa d’Escoles Blaves de la Comunitat Valenciana, que este curs estrena imatge i reforça la seua connexió amb la Xarxa Espanyola i l’European Blue Schools Network, iniciativa promoguda per la Comissió Europea.
Esta xarxa permet als centres desenvolupar projectes propis relacionats amb la mar i altres ecosistemes aquàtics, afavorint una educació interdisciplinària i participativa que unix a professorat, alumnat i comunitat educativa entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
A més de les visites guiades, l’Oceanogràfic posa a la disposició dels docents materials didàctics i recursos complementaris, com a mostres biològiques, audiovisuals o dinàmiques participatives, per a integrar l’experiència de l’aquari en el treball de l’aula.
El centre manté també el seu compromís amb el professorat a través de les Jornades del Docent, trobades formatives que oferixen l’oportunitat de conéixer de primera mà els continguts i metodologies del programa educatiu.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Baldoví medió al final de la protesta por el aniversario de la dana entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes
- El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y confirma que no prevaricó
- Muere Ochotorena, mítico portero del Valencia CF
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- Vito Quiles agita la UV y provoca altercados entre miles de estudiantes
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- El gran gesto de Pepe Sacristán con las víctimas de la dana un año después de la tragedia