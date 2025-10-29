Parlem de... Víctor labrado
La veu que rescata la memòria del poble valencià
Fundació Bromera
Víctor Labrado (Sueca, 1956), és una de les veus més sòlides i compromeses de la literatura valenciana contemporània. Labrado ha combinat la seua tasca com a escriptor amb la docència en instituts de Secundària, des d’on ha defensat amb fermesa la dignitat de la llengua i la cultura pròpies.
La seua obra més emblemàtica, ‘La mestra’ (1995), narra la història real de Marifé Arroyo, una educadora castellanoparlant que va lluitar per la normalització del valencià en l’escola pública durant la Transició. Labrado ha sabut combinar el rigor històric amb la sensibilitat narrativa en obres com ‘No mataràs’, guardonada amb el Premi Enric Valor de novel·la. En ella, rescata la figura de l’últim bandoler valencià, oferint una mirada humana i crítica sobre la marginalitat i la justícia. Amb ‘Veus, la mar’, premi Joanot Martorell de narrativa, l’autor ens submergeix en un relat coral que dona veu a personatges silenciats per la història, amb una prosa poètica i profunda.
Labrado també ha conreat la literatura infantil i juvenil amb títols com ‘Cròniques d’un rei’ i ‘Por o fugirem’, aquest últim escrit conjuntament amb Francesc Gisbert i Joan Borja, reconegut com el llibre juvenil millor editat per la Generalitat Valenciana.
Fills del fang
La seua última novel·la, ‘Nascuts del fang’, guardonada amb el Premi Ciutat d’Alzira, confirma la seua capacitat per explorar les arrels, les contradiccions i les ferides del nostre territori amb una mirada crítica i literàriament poderosa.
Víctor Labrado és, en definitiva, un autor que escriu des de la memòria, des del compromís i des de l’amor per la llengua. La seua obra és una invitació a conéixer la nostra història, a escoltar les veus silenciades i a defensar la cultura com a eina de transformació social.
