Un videojoc revela els sentiments amagats del 29-O entre l'alumnat
Dos col·legis amb amb xiquets i adolescents afectats per la dana empren tecnologia dela Politècnica de València per detectar problemes d’estrés i ansietat
Aula
El CEIP Vil·la Romana de Catarroja i el Col·legi Palma de la Canyada de Paterna estan utilitzant tecnologia de la Universitat Politècnica de València (UPV) per a ajudar a millorar les competències emocionals i la salut mental en xiquets i adolescents afectats pel 29-O. La tecnologia, desenvolupada per l’Institut ai2 i llançada al mercat per l’spin-off de la UPV Akisei Studios, una empresa derivada creada per la mateixa universitat per a explotar les patents generades pels seus investigadors, ha permés detectar possibles casos en els quals cal actuar per a frenar futurs problemes.
"Teníem bastant por de com podrien estar els xiquets després de la dana. Hi ha xiquets que van perdre les seues cases o es van veure eixa nit molt malament. Gràcies al joc detectem algun problema en xiquets que, d’una altra forma, no l’haguérem sospitat i, a partir dels informes del joc, vam poder contactar amb els pares perquè ells ho tingueren en compte i feren els següents passos", explica José Vicente Rodríguez, tutor de 6é de Primària del CEIP Vil·la Romana.
Van perdre les seues cases
"És un mètode molt atractiu per a ells, perquè els evita parlar en classe, els xiquets estan més motivats i no són tan conscients del que estan fent, cosa que els fa ser més lliures", apunta Silvia Ferriols, directora del CEIP Vil·la Romana."Els recursos que ajuden els alumnes a entendre tot el relacionat amb el tema emocional són sempre interessants. Si a més és a través d’un videojoc, és més atractiu per a ells", comenta Javier Carvajal, professor de 1r d’ESO del Col·legi Palma de la Canyada.
Una aventura espacial
La plataforma creada per Akisei Studios consistix en una aventura espacial que, a través d’un recorregut per quatre mons promou i potència les competències socioemocionals dels alumnes d’entre 11 i 15 anys. A més de millorar les habilitats socials i emocionals, el joc llança una sèrie d’alertes quan detecta en els usuaris risc d’ansietat, depressió i respostes disfuncionals davant diversos estímuls d’estrés.
També compta amb un nivell d’accés només per a professors, de manera que el tutor de les sessions pot anar veient el progrés dels alumnes de manera senzilla i intuïtiva. "En jugar, els participants exploren emocions com la culpa o la ira, i habilitats, com la resolució de conflictes de manera fàcil i segura, interioritzant conceptes que a vegades resulten abstractes a l’aula. A més, per als docents i orientadors permet un seguimen"», diu José Antonio Gil, director científic d’Akisei.
