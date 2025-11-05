Els mites i ‘bulos’ del canvi climàtic es debaten a l’Oceanogràfic
La conferència del 13 de novembre de ‘La Marea del Canvi’ abordarà com detectar la desinformació climàtica, a càrrec de la meteoròloga Isabel Moreno. La sessió tindrà interpretació en llengua de signes
Aula
La Fundació Oceanogràfic continua el seu compromís amb la divulgació científica a través del cicle de conferències ‘La Marea del Canvi’. Després de l’exitosa sessió d’octubre sobre solucions basades en la naturalesa, la següent cita serà el 13 de novembre, a la Sala Oval de l’Oceanogràfic, sota el títol ‘Surant en una mar de bulos’, amb la meteoròloga i comunicadora científica Isabel Moreno com a ponent convidada.
La conferència, que es desenvoluparà entre les 18:30 i les 20:30 hores, se centrarà en un dels grans desafiaments de l’era digital, com és la proliferació de notícies falses, mites i malentesos sobre el canvi climàtic i els oceans.
Isabel Moreno, coneguda pel seu treball en el programa ‘Aquí la Tierra’ (RTVE) i per la seua trajectòria com a meteoròloga, climatòloga i presentadora, oferirà una ponència basada en el seu llibre ‘Atmósfera de bulos’. En esta obra, l’autora analitza amb detall com la desinformació enterbolix el debat públic sobre la crisi climàtica i com pot combatre’s des de la ciència i la comunicació responsable.
Durant la seua xarrada, Moreno abordarà de manera clara i divulgativa les faules més esteses sobre el clima. L’experta explicarà com naixen aquestes faules, com es propaguen en xarxes socials i mitjans digitals, i quines eines tenen tant els ciutadans com els professionals de la comunicació per a identificar-los i desactivar-los.
Amb un enfocament accessible i rigorós, Isabel Moreno convidarà al públic a reflexionar sobre el paper que tots juguem en la construcció del coneixement col·lectiu. Amb l’objectiu de garantir la inclusió i la participació de totes les persones interessades, la conferència comptarà amb un servei d’interpretació en llengua de signes espanyola (LSE). Esta mesura forma part del compromís de la Fundació Oceanogràfic amb l’accessibilitat i la seua aposta per una ciència oberta i inclusiva.
Fomentar el pensament crític
‘La Marea del Canvi’ és una iniciativa de la Fundació Oceanogràfic que busca fomentar el pensament crític, el diàleg social i l’alfabetització científica a través d’un cicle de conferències obertes al públic. Des de la seua creació, el programa ha comptat amb la participació d’experts en biologia marina, sostenibilitat, canvi climàtic i comunicació científica, consolidant-se com un referent en l’àmbit de la divulgació mediambiental en la Comunitat Valenciana.
Amb esta nova conferència, el cicle amplia el seu enfocament cap a un tema transversal com és la desinformació com a obstacle per a l’acció climàtica. A més del seu valor educatiu, la trobada amb Isabel Moreno suposa una oportunitat perquè estudiants, docents, famílies i ciutadans interessats aprofundisquen en els reptes actuals de la comunicació científica.
La meteoròloga respondrà preguntes del públic i proposarà estratègies per a combatre la desinformació des de les aules, els mitjans i les xarxes socials. L’entrada a la conferència és gratuïta, però requerix inscripció prèvia a través de la web de la Fundació Oceanogràfic, donat l’aforament limitat de l’espai.
