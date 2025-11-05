Experimenta complix 20 anys emocionant amb la ciència
La fira-concurs de la Universitat de València és un referent a Espanya en la promoció de la cultura científica entre l’alumnat de Secundària
Levante-EMV
La Universitat de València (UV) ha obert l’exposició ‘Experimenta 20 anys. Ciència i emoció’, un recorregut per dues dècades de la Fira-Concurs Experimenta d’Experiments i Demostracions de Física i Tecnologia, organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Societat. La mostra es podrà visitar a la Sala de Bigues del Centre Cultural La Nau, la seu històrica de la Universitat, fins a l’11 de gener de 2026.
Al llarg de vint anys, la Fira-Concurs Experimenta, organitzada per organitzada per la Facultat de Física de la UV, en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Fecyt) - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i altres entitats, s’ha consolidat com un referent a Espanya en ensenyament, divulgació i relacions entre universitat ensenyança Secundària, amb 1.288 projectes, 5.518 participants (50 % dones) i més de 51.000 visitants.
Durant la fira, grups d’estudiants de Secundària, amb el suport del seu professorat, exposen i expliquen els seus projectes de física i tecnologia al públic visitant, mentre jurats especialitzats recorren els estands per avaluar els projectes i decidir els premis.
El públic també participa, votant el seu projecte preferit. Paral·lelament, el taller Fisicalàndia permet als infants més menuts aprendre ciència a través de manualitats i experiments senzills. Posteriorment, en Experimenta TOP, es tornen a exposar els projectes premiats i es graven vídeos de l’alumnat explicant els treballs, publicats en línia com a materials docents oberts.
Més de 51.000 visitants
L’exposició proposa un recorregut pels vint anys de la Fira Experimenta, mostrant imatges i vídeos que transmeten l’esperit de l’activitat: incentivar la curiositat, la fascinació pels fenòmens naturals i la comprensió de la ciència accessible a tots els públics. Els projectes exposats són testimoniatge d’aprenentatges, èxits i errors, i constitueixen eines per transmetre cultura científica a la ciutadania de manera participativa i festiva.
Esta exposició compta amb la col·laboració de la Fecyt, el Museu de les Ciències de València, l’Ajuntament de València, l’Institut de Física Corpuscular (IFIC-Severo Ochoa), la Real Sociedad Española de Física (RSEF), la seua Divisió d’Ensenyament i Divulgació de la Física (DEDF) i el Grup Especialitzat de Dones en Física (GEMF), així com l’Associació de Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana (Aptcv).
