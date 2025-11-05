L'IES Benimàmet, ambaixador d'Europa
L’institut del Poble de l’Oest de València difondrà entre l’alumnat els valors de la Unió com a nova Escola Ambaixadora de l’Europarlament
Levante-EMV
L’IES Benimàmet, de València, ha sigut seleccionat com a Escola Ambaixadora del Parlament Europeu (EPA), dins del programa impulsat per l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya. Este programa europeu té com a principal objectiu acostar a l’alumnat al funcionament de la Unió Europea i a la democràcia parlamentària europea.
Els centres educatius participants es convertixen en espais clau per a la difusió d’informació sobre Europa, tant en les seues comunitats educatives com en el seu entorn local. «Formar part del programa EPA és un gran pas per al nostre institut, situat en un barri amb moltes dificultats, perquè ens permet despertar entre l’alumnat l’interés pels valors europeus», apunten des de l’IES Benimàmet.
«El nostre centre està situat en un barrri amb importants reptes socioeconòmics, la qual cosa fa encara més valuosa l’oportunitat d’haver sigut seleccionats com EPA. Ser una Escola Ambaixadora del Parlament Europeu no sols és un reconeixement, sinó també una oportunitat per a obrir horitzons, reforçar l’autoestima de l’alumnat i connectar el nostre centre amb Europa», afigen.
En esta edició han sigut seleccionats 127 centres en tota Espanya, dels quals només 13 pertanyen a la Comunitat Valenciana i, entre ells, l’IES Benimàmet és l’únic situat a la ciutat de València. El mes passat van ser les Jornades de Formació de les EPA, celebrades en la Universitat d’Alcalá de Henares.
