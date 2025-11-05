Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlem de... Fina Girbés

La veu que acosta la poesia als més menuts

Fina Girbés.

Fina Girbés. / Levante-EMV

Fina Girbés (Algemesí, 1957) és una de les autores més destacades de la poesia infantil en valencià, amb una trajectòria que combina creativitat, pedagogia i compromís amb la llengua. Llicenciada en Geografia i Història, va dedicar bona part de la seua vida professional a l’ensenyament del valencià en primària i secundària, treballant sempre per transmetre als alumnes l’amor per la lectura i per les paraules.

Posteriorment, es va especialitzar en la correcció i traducció de textos i en la creació de materials didàctics per a diverses editorials, amb una mirada sempre orientada a fomentar la imaginació i la sensibilitat literària dels més joves.

Recentment ha estat guardonada amb el Premi de Poesia Infantil Fundació Caixa Cooperativa Algemesí per El món al revés, un recull que convida a veure la realitat des d’un punt de vista diferent, atrevit i estimulant. En els seus versos trobem lloros muts, micos que parlen, vampirs que prenen el sol o dracs que fan de bombers; un univers on l’humor, la fantasia i la sorpresa es donen la mà per despertar la curiositat i la creativitat dels infants, transformant cada lectura en una experiència única i enriquidora.

Autora de llibres com Poemes de diumenges i dies faeners, Versos de colors, Versos que van i vénen, Nit d’ànimes o Versos que canten i ballen, Fina Girbés s’ha consolidat com una referent de la poesia infantil valenciana. La seua obra combina musicalitat, humor i tendresa, demostrant que la poesia és una finestra que permet als més menuts descobrir el món amb ulls nous, aprendre a jugar amb les paraules i viure la lectura com una aventura plena d’emoció i creativitat.

