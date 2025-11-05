Parlem de... Fina Girbés
La veu que acosta la poesia als més menuts
Fina Girbés (Algemesí, 1957) és una de les autores més destacades de la poesia infantil en valencià, amb una trajectòria que combina creativitat, pedagogia i compromís amb la llengua. Llicenciada en Geografia i Història, va dedicar bona part de la seua vida professional a l’ensenyament del valencià en primària i secundària, treballant sempre per transmetre als alumnes l’amor per la lectura i per les paraules.
Posteriorment, es va especialitzar en la correcció i traducció de textos i en la creació de materials didàctics per a diverses editorials, amb una mirada sempre orientada a fomentar la imaginació i la sensibilitat literària dels més joves.
Recentment ha estat guardonada amb el Premi de Poesia Infantil Fundació Caixa Cooperativa Algemesí per El món al revés, un recull que convida a veure la realitat des d’un punt de vista diferent, atrevit i estimulant. En els seus versos trobem lloros muts, micos que parlen, vampirs que prenen el sol o dracs que fan de bombers; un univers on l’humor, la fantasia i la sorpresa es donen la mà per despertar la curiositat i la creativitat dels infants, transformant cada lectura en una experiència única i enriquidora.
Autora de llibres com Poemes de diumenges i dies faeners, Versos de colors, Versos que van i vénen, Nit d’ànimes o Versos que canten i ballen, Fina Girbés s’ha consolidat com una referent de la poesia infantil valenciana. La seua obra combina musicalitat, humor i tendresa, demostrant que la poesia és una finestra que permet als més menuts descobrir el món amb ulls nous, aprendre a jugar amb les paraules i viure la lectura com una aventura plena d’emoció i creativitat.
