La tradició valenciana cobra vida amb els nous audiocontes infantils
Històries adaptades i dramatitzades que estimulen l’escolta activa a l’aula i a casa
Fundació Bromera
La tardor és una època que convida a la reflexió i a la imaginació. Els dies més curts, l’aire fresc i les fulles que cauen delaten el canvi de temps i creen el marc perfecte per apropar als més menuts al món de les històries, especialment aquelles protagonitzades per personatges del folklore valencià.
Escoltar contes no és només una activitat lúdica, sinó una eina educativa que estimula la comprensió oral, la concentració, la creativitat i l’empatia, a la vegada que reforça l’aprenentatge de la llengua i el respecte pel patrimoni cultural de la nostra terra. A més, els contes que rememoren la tradició valenciana permeten que els menuts connecten amb les arrels de la seua cultura, entendre els valors que han perdurat i descobrir personatges i situacions que formen part de la identitat col·lectiva.
Escoltar audiocontes és una manera excel·lent de fomentar l’escolta activa. No es tracta només d’oferir-los una història per entretenir-se, sinó d’ajudar-los a prestar atenció als detalls, seguir el fil narratiu, identificar personatges i comprendre emocions i situacions. La dramatització dels relats, amb diferents tons de veu, pauses i efectes sonors, intensifica l’experiència i permet que els infants experimenten la narrativa de manera immersiva, entrenant la seua percepció auditiva i la capacitat d’interpretar sentiments i accions.
Amb aquesta mirada pedagògica, la Fundació Bromera ha creat la iniciativa «Les nostres contalles», una col·lecció d’audiocontes gratuïts dirigits a xiquets i xiquetes, adaptada i dramatitzada per CRIT Companyia de Teatre que pots escoltar al web de la Fundació (www.fundaciobromera.org) .
L’objectiu d’aquesta proposta és múltiple: preservar i difondre la cultura valenciana, transmetent històries tradicionals i personatges del folklore a les noves generacions; promoure la lectura i l’escolta activa, fomentant l’hàbit d’escoltar contes com a eina educativa i de lleure; estimular la imaginació i la creativitat a través dels audiocontes i de les activitats creatives associades; i connectar famílies i escoles amb la tradició, generant experiències compartides entre pares, fills i docents que reforcen el valor de la paraula dita i la memòria col·lectiva
Els audiocontes
Rodolf el Rata, una història de Carles Cano, ens acosta a una nova visió de l’home del sac, explicada amb humor i ironia per Manolita, una dona major de la Ribera. La història mostra que darrere de la por sovint s’amaga una lliçó important.
Un poble de llegenda, escrita per Francesc Gisbert, i en el qual, a les muntanyes d’Alcoi, el Gegant del Romaní mostra la seua vertadera cara mentre acompanya dos joves en un viatge apassionant per recuperar la seua màgia.
Nit d’Ànimes de Fina Girbés, en el qual Marieta, una xiqueta espavilada, descobreix que la por, a voltes, ens ajuda a respectar el món que ens envolta i els seus secrets.
Tomeu i la fada Joanaina, un conte de Pepa Guardiola que combina màgia i ecologia, recordant la importància de cuidar la natura i del poder del bé.
Propostes didàctiques
Aquests audiocontes ofereixen una experiència rica i diversa que va més enllà de la narració. La combinació de personatges del folklore, veus professionals i dramatització crea un espai on els més menuts poden desenvolupar la seua creativitat i curiositat de manera natural i lúdica. Els relats també obrin la porta a activitats complementàries: debats sobre les decisions dels personatges, creació de finals alternatius, elaboració de dibuixos, mapes o murals relacionats amb els contes, i la invenció de noves aventures.
D’aquesta manera, els audiocontes no només captiven i diverteixen, sinó que esdevenen un recurs pedagògic complet, capaç de reforçar la lectura, l’escolta activa i la imaginació, alhora que promouen vincles entre escoles i famílies. Cada relat és una oportunitat per descobrir noves perspectives, aprendre valors i gaudir de la paraula compartida, demostrant que la cultura i les històries que ens han fet com som continuen ben vives.
