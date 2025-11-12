Convertir un llibre en un joc és la clau per motivar la lectura en família i a l’escola
Els jocs d’escapada (escape room) literaris combinen misteri, creativitat i treball en equip per despertar l’interés pels llibres
Fundació Bromera
Els jocs d’escapada s’han convertit en una de les activitats més populars dels últims anys. El repte és clar: resoldre enigmes i superar proves per aconseguir eixir d’un espai abans que s’acabe el temps. Però, ¿i si traslladem aquesta experiència al món de la lectura? Convertir un llibre en un joc d’escapada és una manera innovadora i divertida de motivar els menuts i adolescents a llegir, a pensar i a treballar en equip.
Per què funciona?
La lectura tradicional és una experiència íntima i tranquil·la, però molts lectors necessiten estímuls addicionals per enganxar-se. Quan transformem una història en un joc interactiu, aconseguim que el lector es convertisca en protagonista. Ha de buscar pistes, interpretar fragments i resoldre reptes per avançar en la trama. Això fomenta la comprensió lectora, la creativitat i la cooperació, convertint cada pàgina en una aventura que es viu amb intensitat.
Com dissenyar un joc d’escapada literari?
Per posar-ho en pràctica, el primer pas és triar el llibre adequat. Les històries d’aventures, misteri o detectivesques són ideals: clàssics com Els cinc, sagues com Harry Potter o relats curts de detectius funcionen molt bé. A partir d’ací, cal seleccionar moments clau que puguen convertir-se en proves: un missatge secret, un objecte perdut, una decisió que canvia el curs de la història. Després, es dissenyen les pistes. Poden ser codis secrets, mapes dibuixats, fragments del llibre amb paraules amagades o endevinalles relacionades amb la trama. Tot això es pot preparar amb materials senzills: sobres, fulls impresos, retoladors i objectes quotidians. Si volem donar-li un toc més actual, podem afegir elements digitals com codis QR amb pistes, àudios amb fragments narrats o vídeos curts que aporten informació extra.
L’organització de l’espai és fonamental. Tant a casa com a l’aula, es poden preparar racons amb proves que els participants han de superar per avançar. Per afegir emoció, es marca un temps límit: el repte és completar la història abans que s’acabe el compte enrere.
És una activitat perfecta per a fer en família o a l’escola. Es poden crear equips de dos o tres participants que competisquen per resoldre les proves i desbloquejar el pròxim capítol. Els premis no cal que siguen grans: punts, adhesius o el dret a triar el pròxim llibre són suficients per motivar. A més, és una proposta ideal per a jornades culturals, festes escolars o caps de setmana en família. Imaginem una vesprada de dissabte en la qual la sala es transforma en un escenari ple de pistes, els llibres es converteixen en portals a altres mons i cada prova resolta és una victòria compartida.
Els beneficis educatius són evidents. La comprensió lectora es treballa de manera activa, ja que els participants han d’interpretar el text per trobar pistes. El pensament crític es reforça amb cada prova que exigeix raonar i prendre decisions. El treball cooperatiu es converteix en una necessitat, fomentant la comunicació i la resolució conjunta de problemes. I, sobretot, la motivació per llegir creix, perquè la lectura deixa de ser una activitat passiva i es transforma en una aventura real. Quan els llibres es converteixen en jocs, la imaginació es dispara i la curiositat es manté viva.
No cal que siga complicat. Es pot començar amb un conte curt i tres proves senzilles. L’important és que els menuts senten que llegir és molt més que passar pàgines, és viure una experiència. Quan la lectura es transforma en joc, la màgia dels llibres es multiplica i cada història es converteix en un repte que val la pena superar. Potser, després d’aquesta experiència, els llibres deixen de ser simples objectes i passen a ser portes obertes a mons plens d’aventures, enigmes i emocions compartides.
